Жительница Дагестана, избивавшая дочь половником, получила срок в колонии
Суд приговорил жительницу Махачкалы, избивавшую свою дочь, к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Дагестану.
Согласно информации следствия, в период с января по март 2024 года женщина регулярно избивала свою несовершеннолетнюю дочь, используя не только руки, но и металлический предмет для нанесения ударов по различным частям тела ребенка. В результате этих действий девочка получила телесные повреждения, которые были классифицированы как легкий вред здоровью.
Местную жительницу осудили за преступление, квалифицированное по пункту «г» части 2 статьи 117 Уголовного кодекса Российской Федерации.
