Мать утопила сына и совершила суицид на Кубани
В Краснодарском крае произошла трагедия: на реке Ея обнаружили тела женщины и её малолетнего сына. Инцидент случился 7 июня, сообщает Telegram-канал «Жесть Краснодара и Края» со ссылкой на службу 112.
По предварительным данным, мать убила своего маленького сына, после чего покончила с собой. Поиски женщины и ребёнка продолжались всю ночь, их тела нашли утром 8 июня.
Портал «Кубань 24» уточняет, что все произошло на улице Калинина в станице Новопокровской. Полицейские провели проверку, а материалы уже передали в следственное управление СК России.
Ранее мать утопила свою дочь-инвалида из-за боязни за ее будущее. Подозреваемая признала вину.
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