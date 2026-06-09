Мать утопила сына и совершила суицид на Кубани

09 июня 2026, 18:38

Мать утопила в реке несовершеннолетнего сына и совершила самоубийство на Кубани

Фото: istockphoto/Adam Bartosik

В Краснодарском крае произошла трагедия: на реке Ея обнаружили тела женщины и её малолетнего сына. Инцидент случился 7 июня, сообщает Telegram-канал «Жесть Краснодара и Края» со ссылкой на службу 112.