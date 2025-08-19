Российский физик задержан в Монголии на заброшенном урановом карьере

19 августа 2025, 23:29

Физик-ядерщик Ожаровский сообщил детали своего задержания в Монголии

Андрей Ожаровский ( Фото Telegram @t.me/Ozharovsky)

Российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский задержан монгольскими властями при проведении замеров радиации на заброшенном урановом месторождении Мардай по приглашению экоактивистов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление учёного.





Во время замера радиационного фона в безлюдной степи около заброшенного советского уранового карьера в районе Мардая к Ожаровскому подъехал чёрный джип с сотрудниками миграционной службы и полиции. Представительница властей в кепке с надписью «Immigration» изъяла паспорт учёного под предлогом проверки, но отказалась вернуть документ и объяснить причины задержания, после чего группа направилась к границе.





«Монгольские власти на страже старых советских радиоактивных отходов — именно так это выглядит», — прокомментировал Ожаровский в своём Telegram-канале, отметив вежливое, но неправовое поведение силовиков.