Российский физик задержан в Монголии на заброшенном урановом карьере
Физик-ядерщик Ожаровский сообщил детали своего задержания в Монголии
Российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский задержан монгольскими властями при проведении замеров радиации на заброшенном урановом месторождении Мардай по приглашению экоактивистов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление учёного.
Во время замера радиационного фона в безлюдной степи около заброшенного советского уранового карьера в районе Мардая к Ожаровскому подъехал чёрный джип с сотрудниками миграционной службы и полиции. Представительница властей в кепке с надписью «Immigration» изъяла паспорт учёного под предлогом проверки, но отказалась вернуть документ и объяснить причины задержания, после чего группа направилась к границе.
«Монгольские власти на страже старых советских радиоактивных отходов — именно так это выглядит», — прокомментировал Ожаровский в своём Telegram-канале, отметив вежливое, но неправовое поведение силовиков.
Учёный подчеркнул, что работал по приглашению местной экологической организации «Сила единства во имя родной земли», борющейся против добычи урана французской компанией Orano Mining в пустыне Гоби. Ранее группа обнаружила там три очага радиоактивного загрязнения, где уран добывается варварским методом с созданием подземных озёр токсичных отходов, угрожающих источникам питьевой воды.
По данным The Insider, задержанию предшествовала медиакампания в монгольских СМИ, где Ожаровского называли агентом КГБ, цель которого — сорвать сотрудничество Монголии и Франции. Учёный предположил, что власти отследили его через смартфон, что объяснило бы появление силовиков в безлюдной местности. На момент публикации новости его транспортировали к российской границе без предъявления обвинений.