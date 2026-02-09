Достижения.рф

Московские лифты наполнил кипяток из-за аварии

Лифты московского небоскреба «Триумф Палас» залило кипятком из-за аварии
Фото: istockphoto/Petra Richli

В московском небоскребе «Триумф Палас» из‑за прорыва трубы горячего водоснабжения лифтовые шахты заполнились кипятком. Об этом 9 февраля сообщило ИА «Регнум».



По данным агентства, авария произошла в одной из высотных секций здания. На месте работают экстренные службы, причины и детали инцидента уточняются.

Ранее, 4 февраля, похожий прорыв трубы ГВС произошел в жилом доме на Чертановской улице. Тогда погиб один человек, подъезд остался без электричества, а из квартир эвакуировали 20 жильцов.

Перед этим аварийная остановка лифта с пассажиром произошла в Подмосковье.

Никита Кротов

