Московские лифты наполнил кипяток из-за аварии
Лифты московского небоскреба «Триумф Палас» залило кипятком из-за аварии
В московском небоскребе «Триумф Палас» из‑за прорыва трубы горячего водоснабжения лифтовые шахты заполнились кипятком. Об этом 9 февраля сообщило ИА «Регнум».
По данным агентства, авария произошла в одной из высотных секций здания. На месте работают экстренные службы, причины и детали инцидента уточняются.
Ранее, 4 февраля, похожий прорыв трубы ГВС произошел в жилом доме на Чертановской улице. Тогда погиб один человек, подъезд остался без электричества, а из квартир эвакуировали 20 жильцов.
Перед этим аварийная остановка лифта с пассажиром произошла в Подмосковье.
