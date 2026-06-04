Мать забила и бросила на заброшке двухмесячного малыша
В Кировской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве своего двухмесячного сына. Тело младенца без признаков жизни обнаружили местные жители в заброшенном доме, сообщает СУ СК РФ по региону.
По версии следствия, в ночь на 1 июня подозреваемая нанесла ребенку несколько ударов по голове, после чего оставила его в заброшенной постройке и скрылась. Младенец скончался.
Женщина вместе с сожителем попыталась бежать от полиции, однако их нашли в подполье дома у родственников и доставили в отдел. Возбудили уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантке.
Ранее мать истязала девочку-инвалида во Владимирской области. Полицейские нашли жестокую переписку.
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