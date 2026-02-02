«Требовал полмиллиона рублей»: Убийца девятилетнего мальчика в Петербурге обвинил погибшего в шантаже

02 февраля 2026, 23:57

SHOT: Жилкин заявил, что убил мальчика в Петербурге из-за шантажа на полмиллиона рублей

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

Задержанный по подозрению в убийстве девятилетнего мальчика, пропавшего в Санкт-Петербурге 30 января, заявил следствию, что ребенок его якобы шантажировал. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.