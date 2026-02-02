Достижения.рф

«Требовал полмиллиона рублей»: Убийца девятилетнего мальчика в Петербурге обвинил погибшего в шантаже

SHOT: Жилкин заявил, что убил мальчика в Петербурге из-за шантажа на полмиллиона рублей
Фото: iStock/Synthetic-Exposition

Задержанный по подозрению в убийстве девятилетнего мальчика, пропавшего в Санкт-Петербурге 30 января, заявил следствию, что ребенок его якобы шантажировал. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Напомним, что в убийстве юного Паши обвиняется 38-летний Петр Жилкин. Сначала мужчина категорически отказывался разговаривать со следователями, однако потом полностью признал свою вину.

Согласно материалу, на допросе Жилкин рассказал, что мальчик якобы заметил, как взрослый начал проявлять к нему нездоровый интерес. Возможно, сексуального* характера. Тогда Паша «начал его шатнажировать» и потребовал с педофила полмиллиона рублей. Чтобы заставить ребёнка замолчать, Жилкин совершил убийство.

Мужчина попытался скрыться на своём автомобиле, но его задержала полиция. В настоящее время волонтёры совместно с правоохранительными органами ведут поиски тела погибшего мальчика.

Мария Моисеева

