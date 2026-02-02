«Требовал полмиллиона рублей»: Убийца девятилетнего мальчика в Петербурге обвинил погибшего в шантаже
Задержанный по подозрению в убийстве девятилетнего мальчика, пропавшего в Санкт-Петербурге 30 января, заявил следствию, что ребенок его якобы шантажировал. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, что в убийстве юного Паши обвиняется 38-летний Петр Жилкин. Сначала мужчина категорически отказывался разговаривать со следователями, однако потом полностью признал свою вину.
Согласно материалу, на допросе Жилкин рассказал, что мальчик якобы заметил, как взрослый начал проявлять к нему нездоровый интерес. Возможно, сексуального* характера. Тогда Паша «начал его шатнажировать» и потребовал с педофила полмиллиона рублей. Чтобы заставить ребёнка замолчать, Жилкин совершил убийство.
Мужчина попытался скрыться на своём автомобиле, но его задержала полиция. В настоящее время волонтёры совместно с правоохранительными органами ведут поиски тела погибшего мальчика.
Читайте также: