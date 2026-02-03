Северные Курилы сотрясла земля
У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,3
Во вторник в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 4,3. Об этом пишет РИА Новости.
Эпицентр находился в 43 километрах от города Северо-Курильска на острове Парамушир. Сейсмолог Елена Семенова отметила, что толчки зарегистрировали в 14:48 по местному времени (6:48 мск). Очаг располагался на глубине 57 километров. Жители ощутили подземные сотрясения силой до трех баллов. Тревога не объявлялась, никаких серьезных последствий не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что в ночь на 24 января в некоторых районах Стамбула ощущались подземные толчки. Землетрясение произошло в 00:26 по московскому времени.
