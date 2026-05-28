Достижения.рф

Мать защищает, ПДН бессильно: школьник самокатом калечит старушек в российском городе

Mash: в Новосибирске школьник пробил голову 89-летней пенсионерке самокатом
Фото: iStock/Dzurag

В Новосибирске ребенок на самокате напал на 89-летнюю женщину, сидевшую на лавочке у подъезда. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.



Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как мальчик внезапно кидается на пенсионерку и бьет ее самокатом по голове. Пострадавшую увезли на скорой с сотрясением мозга и рваными ранами головы. Сейчас ее уже выписали из больницы.

По словам местных жителей, школьник постоянно нападает на людей, переворачивает мусорные баки и ломает чужие игрушки. Очевидцы утверждают, что он атакует исключительно пожилых женщин и всегда целится в голову.

Жалобы в подразделение по делам несовершеннолетних результатов не дают. При этом мать малолетнего агрессора защищает его и заявляет, что с ее сыном все нормально. Женщина приходила на место происшествия, но состоянием пенсионерки не поинтересовалась.

Читайте также:

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0