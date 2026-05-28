Мать защищает, ПДН бессильно: школьник самокатом калечит старушек в российском городе
В Новосибирске ребенок на самокате напал на 89-летнюю женщину, сидевшую на лавочке у подъезда. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.
Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как мальчик внезапно кидается на пенсионерку и бьет ее самокатом по голове. Пострадавшую увезли на скорой с сотрясением мозга и рваными ранами головы. Сейчас ее уже выписали из больницы.
По словам местных жителей, школьник постоянно нападает на людей, переворачивает мусорные баки и ломает чужие игрушки. Очевидцы утверждают, что он атакует исключительно пожилых женщин и всегда целится в голову.
Жалобы в подразделение по делам несовершеннолетних результатов не дают. При этом мать малолетнего агрессора защищает его и заявляет, что с ее сыном все нормально. Женщина приходила на место происшествия, но состоянием пенсионерки не поинтересовалась.
