26 ноября 2026, 00:54

В самолет с футболистами «Бешикташа» попала молния, он совершил вынужденную посадку

Фото: iStock/FTiare

Самолет с футболистами турецкого «Бешикташа» совершил вынужденную посадку в аэропорту Ризе-Артвин из-за плохой погоды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление клуба.