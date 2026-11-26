В самолет с футболистами попала молния по пути на матч Лиги Европы
Самолет с футболистами турецкого «Бешикташа» совершил вынужденную посадку в аэропорту Ризе-Артвин из-за плохой погоды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление клуба.
Турецкая команда летела в грузинский город Батуми на матч пятого тура основного этапа Лиги Европы против «Хапоэля» из Беэр-Шевы. Встреча назначена на 26 ноября, номинальным хозяином выступает «Бешикташ».
Отмечается, что посадка в Ризе была вызвана непогодой в Батуми. Предварительно, в самолет со спортсменами попала молния, а их полет сопровождался сильной турбулентностью — некоторые представители клуба назвали его худшим в жизни. В связи с произошедшим делегация футбольного клуба доберется до Батуми по автодороге.
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