Пенсионерка пострадала при взрыве газового баллона под Новосибирском

Фото: iStock/Leonid Ikan

Взрыв и пожар произошли в частном доме в селе Верх-Сузун Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС в своем телеграм-канале.



По данным ведомства, причиной происшествия стала разгерметизация газового баллона. Огонь охватил 100 квадратных метров территории, включая дом, гараж и другие постройки. Пожилая хозяйка жилья получила ожоги, с которыми ее доставили в больницу.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание в течение нескольких минут. К тушению привлекли 17 специалистов и шесть единиц техники. Все обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде из-за взрыва газа в пятиэтажке пострадал один человек.

Лидия Пономарева

