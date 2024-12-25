При крушении самолета в Актау могли выжить 12 человек

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С места крушения самолета под Актау эвакуированы 12 человек. Об этом сообщает Казинформ.
По информации Sputnik Казахстан, в больницу города поступили 10 человек. Среди пострадавших есть ребенок, добавили в Минздраве области.
Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц.
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Екатерина Коршунова