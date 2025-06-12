«Кто-то схватил меня»: выживший при крушении самолета в Индии рассказал об увиденном после падения

12 июня 2025, 20:33

Появились кадры с выжившим после падения самолета в Индии

Фото: istockphoto/Diy1

Единственный выживший пассажир потерпевшего крушение борта в Индии рассказал местным СМИ об увиденном после падения. Рамеш Вишвашкумар находился в передней части салона, занимая место 11А.





Для прибывших на место трагедии оперативных служб остается загадкой, как мужчине удалось выжить.





«Через 30 секунд после взлета раздался оглушительный грохот, и самолет начал падать. Очнувшись, я увидел вокруг только тела. Я испугался, встал и побежал. Вокруг меня были обломки самолета. Кто-то схватил меня, посадил в машину скорой помощи и отвез в больницу», — рассказал выживший.

