«Кто-то схватил меня»: выживший при крушении самолета в Индии рассказал об увиденном после падения
Появились кадры с выжившим после падения самолета в Индии
Единственный выживший пассажир потерпевшего крушение борта в Индии рассказал местным СМИ об увиденном после падения. Рамеш Вишвашкумар находился в передней части салона, занимая место 11А.
Для прибывших на место трагедии оперативных служб остается загадкой, как мужчине удалось выжить.
«Через 30 секунд после взлета раздался оглушительный грохот, и самолет начал падать. Очнувшись, я увидел вокруг только тела. Я испугался, встал и побежал. Вокруг меня были обломки самолета. Кто-то схватил меня, посадил в машину скорой помощи и отвез в больницу», — рассказал выживший.Ранее сообщалось, что индийская полиция обнаружила выживших при крушении самолета в Индии. Судно Boeing 787 Dreamliner рухнуло у местного аэропорта в четверг, 12 июня. Трагедия произошла через секунды после взлета.