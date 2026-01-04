В Киеве произошел взрыв
Полиция Украины: В Киеве взорвался внедорожник
В Оболонском районе Киева произошёл взрыв внедорожника. Об этом в соцсетях сообщила украинская полиция.
По предварительным данным, есть пострадавшие. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента. На место направили полицейские наряды, кинологов, взрывотехников и другие экстренные службы.
Накануне СМИ сообщали, что силовики прибыли к высотке в Екатеринбурге. На месте видели специалистов с собаками. Предварительно было известно о гибели мужчины.
Все произошло на улице Ильича в микрорайоне Уралмаш.
Читайте также: