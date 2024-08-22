Стало известно, сколько человек остаются пропавшими после атаки ВСУ в порту «Кавказ»

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В порту «Кавказ» спасли 17 членов экипажа атакованного ВСУ железнодорожного парома. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале. Он добавил, что поисковая операция продолжается, остается найти еще двух человек.
«Спасены 17 членов экипажа. Операция по спасению остальных продолжается — необходимо найти еще двух человек. Благодарен экстренным специальным службам за оперативность при проведении поисково-спасательных работ», — написал глава региона.Киевский режим атаковал паром с топливными цистернами в порту «Кавказ» этим вечером, 22 августа. После удара на судне разгорелся пожар, которому вскоре присвоили третий ранг сложности. На борьбу с огнем пришлось отправлять пожарный поезд, 101 спасателя и 34 машины спецтехники.
Ранее руководитель Темрюкского района Федор Бабенков сообщил, что на горящем в порту «Кавказ» пароме находились 30 цистерн с топливом.
«На пароме находилось 30 цистерн с топливом. Информация о количестве членов экипажа парома, погибших, пострадавших уточняется», — говорилось в сообщении чиновника.Читайте также:
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Данил Пономарев