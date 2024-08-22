Стало известно, сколько человек остаются пропавшими после атаки ВСУ в порту «Кавказ»

Тверской суд Москвы арестовал еще пять фигурантов дела преподавателя РУДН Экспободо Оввигхо Раймонда об организации незаконной миграции нигерийцев на территорию РФ. Об этом сообщают суды общей юрисдикции города Москвы. Каждого из них отправили в СИЗО и под домашний арест на 2 месяца — до 8 ноября 2024 года, указано в материале.