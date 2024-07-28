Пожилая женщина погибла во время пожара на юго-западе Москвы

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В квартире на Тарусской улице произошло возгорание. После того, как пожарные справились с огнём, в одной из комнат было обнаружено тело пожилой женщины.
Погибшая 76-летняя хозяйка квартиры проживала одна, сообщает пресс-служба Черёмушкинской районной прокуратуры. Точная причина возникновения возгорания будет установлена после проведения пожарно-технической экспертизы. Надзорное ведомство контролирует проведение процессуальной проверки по факту происшествия.
Ранее сообщалось о смерти 67-летнего мужчины во время пожара в частном доме в Новой Москве. Судя по кадрам с места происшествия, дом выгорел практически полностью, от него остались только обугленные брёвна. Пожар случился в поселении Роговское (ТиНАО).
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Александр Бойцов