Пассажирский авиалайнер совершил экстренную посадку в Амстердаме
Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Варшавы в Лидс, совершил аварийную посадку в амстердамском аэропорту Схипхол из‑за чрезвычайной ситуации на борту. Об этом сообщает Hart van Nederland.
Инцидент произошел, когда воздушное судно находилось над территорией Нидерландов. Экипаж сделал соответствующее предупреждение, после чего борт успешно приземлился.
По данным пресс-службы аэропорта, на месте оперативно работают представители экстренных служб. Позже издание De Telegraaf уточнило, что самолет сделал вынужденную посадку, так как у одного из пассажиров резко ухудшилось самочувствие.
Ранее воздушное судно, следовавшее из Хабаровска, экстренно приземлилось в Южно-Сахалинске из-за технической неисправности.
