На северной стороне Севастополя произошел пожар

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На северной стороне Севастополя произошел природный пожар. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, из-за ветра есть угроза распространения огня на деревянные постройки. Общая площадь пожара составляет три гектара. Губернатор сообщил, что люди из зоны пожара были эвакуированы. На месте работают экстренные службы.
Напомним, разжигать открытый огонь в лесах строго запрещено. За костёр в лесу сейчас обычному гражданину может грозить штраф от 50 до 60 тысяч рублей. Если же человек является должностным лицом, то сумма увеличивается от 100 до 110 тысяч рублей, организация за те же действия заплатит уже штраф от 1 до 2 миллионов рублей.
Ранее губернатор города Михаил Развожаев писал, что в селе Верхнесадовое в окрестностях Севастополя локализовано открытое горение леса. Огонь охватил площадь в четыре гектара. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Уже третий день в Севастополе не стихают пожары. В районе ул. Энергетиков (Северная сторона) горит сухая трава на приусадебных участках, рядом расположены частные дома», — написал он.
Напомним, разжигать открытый огонь в лесах строго запрещено. За костёр в лесу сейчас обычному гражданину может грозить штраф от 50 до 60 тысяч рублей. Если же человек является должностным лицом, то сумма увеличивается от 100 до 110 тысяч рублей, организация за те же действия заплатит уже штраф от 1 до 2 миллионов рублей.
Ранее губернатор города Михаил Развожаев писал, что в селе Верхнесадовое в окрестностях Севастополя локализовано открытое горение леса. Огонь охватил площадь в четыре гектара. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова