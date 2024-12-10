Самый богатый город США охватил мощнейший пожар

Фото: istockphoto/grafoto
Мощнейший пожар происходит в американском городе Малибу. Согласно публикации Telegram-канала Shot, власти эвакуируют из зоны бедствия 12 тысяч человек.
Адское пламя распространилось по горам Калифорнии практически до 900 гектаров. В Малибу в большинстве своем живут голливудские миллионеры со звездами. Огонь быстро распространяется из-за ветра.
Кроме того, известно, что в опасности находится местный Университет Пеппердина. Сейчас о пострадавших нет никакой информации, предстоит подсчет ущерба после того, как огнеборцы ликвидируют горение.
Пожар начался накануне днем.
Перед этим стало известно, что на одном из московских рынков произошло возгорание. По сообщению спасателей, горели торговые павильоны.
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Кроме того, известно, что в опасности находится местный Университет Пеппердина. Сейчас о пострадавших нет никакой информации, предстоит подсчет ущерба после того, как огнеборцы ликвидируют горение.
Пожар начался накануне днем.
Перед этим стало известно, что на одном из московских рынков произошло возгорание. По сообщению спасателей, горели торговые павильоны.
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Никита Кротов