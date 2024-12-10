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Самый богатый город США охватил мощнейший пожар

SHOT: мощнейший пожар охватил Малибу
Фото: istockphoto/grafoto

Фото: istockphoto/grafoto

Мощнейший пожар происходит в американском городе Малибу. Согласно публикации Telegram-канала Shot, власти эвакуируют из зоны бедствия 12 тысяч человек.
Адское пламя распространилось по горам Калифорнии практически до 900 гектаров. В Малибу в большинстве своем живут голливудские миллионеры со звездами. Огонь быстро распространяется из-за ветра.

Кроме того, известно, что в опасности находится местный Университет Пеппердина. Сейчас о пострадавших нет никакой информации, предстоит подсчет ущерба после того, как огнеборцы ликвидируют горение.



Пожар начался накануне днем.

Перед этим стало известно, что на одном из московских рынков произошло возгорание. По сообщению спасателей, горели торговые павильоны.

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#мир
#сша
#пожар
#новости
Перевозившего взрывчатку в иконах под Псковом осудили на 5,5 года
10 декабря 2024, 21:25

Фото: istockphoto/AMilkin

Лишение свободы в 5,5 года назначил суд перевозившему взрывчатку из Румынии в РФ мужчине. Как уточнила объединенная судебная пресс-служба Псковской области, отбывать наказание фигурант будет на общем режиме.
«Суд признал мужчину виновным и по совокупности преступлений назначил наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 10 000 рублей», — сказано в сообщении.
Установлено, что осужденный должен был доставить за деньги тайники со взрывчаткой, скрытые церковной утварью в коробках, которых больше 30 единиц.

Доставку предотвратили сотрудники ФСБ России.

Перед этим сообщалось, что ФСБ накрыла международную мошенническую сеть, показав кадры задержания.

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#мир
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#криминал
#взрывчатка
#новости
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Подмосковный пожарный спас бездомного кота и забрал домой
10 декабря 2024, 21:20

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Подмосковный спасатель приютил бездомного кота, которого сам же нашёл на месте пожара. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.
«Усатый нашёл себе убежище на складе с макулатурой и погрузочной техникой в Дзержинском. Однако вскоре на складе начался пожар, огонь охватил 1,1 тыс. кв. м. На место прибыли работники 303-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса и сотрудники федерального ведомства. Потушить огонь им удалось только утром», – рассказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Во время повторного обхода территории начальник части Дмитрий Агранат услышал в зоне, где ещё сохранялось задымление, слабое мяуканье. Там пожарный обнаружил обессиленного кота. Решение забрать его домой пришло сразу.

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

По пути к дому Дмитрий завёз животное к ветеринару, чтобы убедиться, что здоровью кота ничто не угрожает. Теперь бывший беспризорник живет в семье пожарного. Ему дали кличку Дымок.

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#московская область
#дзержинский
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Ветеринары Сергиева Посада спасли собаку с трубчатой костью в горле
10 декабря 2024, 19:55

Фото: пресс-служба Минсельсхозпрода МО

В Сергиевом Посаде ветеринары спасли годовалую собаку по кличке Дайна, сообщили в пресс-службе Минсельсхозпрода Московской области. Хозяйка обратилась к ним, когда животному стало трудно глотать еду.
«Во время срочной операции выяснилось, что у питомца в горле посторонний предмет – трубчатая кость. Она привела к деформации тканей и гнойному воспалению верхнего нёба. Благодаря профессионализму ветеринаров кость была извлечена, и Дайна быстро пошла на поправку», – рассказали в ведомстве.
В министерстве предупредили, что кормление четвероногих костями может серьезно им навредить. Собаки не в состоянии усваивать жёсткую пищу, и инородные предметы могут вызвать проблемы. При любых подозрениях на проблемы у питомца нужно немедленно обращаться к специалистам.

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#животные
#подмосковье
#московская область
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Под Костромой задержали бандитов Таганской ОПГ, которые скрывались более 20 лет
Два члена Таганской ОПГ Панасенко и Архипов задержаны в Костромской области
10 декабря 2024, 18:53

Фото: iStock/Yingko

В Костромской области 10 декабря задержали двоих членов Таганской ОПГ Владимира Панасенко (Француз) и Дениса Архипова (Хипа). Об этом пишет Telegram-канал «112».
Уточняется, что их задержали за участие в нескольких убийствах. Много лет преступники были вне подозрений, однако накануне их давние подельники раскрыли правду.




Согласно информации канала, в 2000 году они убили участника своей же бригады Андрея Миронова, а спустя три года расправились с несколькими конкурентами в Люберцах.

Напомним, банда «Таганские» была создана в начале 90-х Игорем Жирноклеевым, Александром Грабером, который умер в 1994 году, и Игорем Шиловым, скончавшимся в 1999 году.

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#фсб
#преступники
#убийство
#тюрьма
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Рабочие сожгли машину начальника в Москве за невыплату зарплаты
Рабочие сожгли машину начальника на Базовской улице в Москве из-за зарплаты
10 декабря 2024, 18:22

Фото: istockphoto/GummyBone

Автомобиль начальника за невыплату зарплаты сожгли рабочие в Москве, передает Telegram-канал «112». Уточняется, что инцидент произошел накануне на Базовской улице. Китайский кроссовер полыхнул незадолго до полуночи.
Авторы публикации отметили, что один из злоумышленников, работавший бригадиром, задавал руководству вопросы в стиле: «Когда, наконец, зарплата» и «Где деньги?».

После очередной просьбы подождать пару недель, мужчина и его коллеги облили горючим иномарку компании-подрядчика, которая принимает участие в программе реновации. В частности, речь идет о сносе старых зданий.

Известно, что стоимость автомобиля составляет 1,7 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

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Бездомного миллиардера задержали в Москве
В Москве задержали бездомного миллиардера Вячеслава Чикалина
10 декабря 2024, 18:04

Фото: istockphoto/???? ??????

Миллиардера и экс-вице-президента «Евразбанка» Вячеслава Чикалина задержали в столице при проверке документов, пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранителей.
«Вячеслав Чикалин задержан на станции метро «Теплый стан» в Москве при проверке документов. Он находился в розыске, его данные были в базе распознания лиц, что и позволило установить личность мужчины», — сказано в материале.
В отношении Чикалина ведется сразу несколько уголовных дел, по одному из которых его приговорили к лишению свободы. По словам источника ТАСС, мужчина заявил полицейским, что он — бездомный.

«В настоящее время Чикалин подписал контракт и является участником СВО. В Москве отбывал отпуск», — подытожил источник журналистов.
Перед этим сообщалось, в чем подозревают школьницу из Москвы, инцидент уже набирает обороты. Подробности в материале «Радио 1».

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#мир
#россия
#москва
#задержание
#полиция
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«Не должен быть ждулей»: Парень бросившей младенца в туалете турецкого аэропорта Кати из Подмосковья расстался с ней
10 декабря 2024, 17:53

Екатерина Бурнаскина (Фото: соцсети)

В октябре 18-летняя россиянка Екатерина Бурнаскина тайно родила в туалете ребенка и бросила его в унитаз аэропорта Антальи. Младенца тогда удалось спасти благодаря уборщице. Преступницу задержали при попытке покинуть Турцию вместе с 47-летней матерью Еленой.
Недавно выяснилось, что молодой человек преступницы, Андрей, решил не ждать девушку из тюрьмы. Парень заявил, что такие поступки нельзя простить. Почему он передумал и что теперь будет с новорожденной — в материале «Радио 1».

«Не должен быть ждулей»


Сначала Андрей думал о прощении и даже заявил, что готов принять Катю обратно при одном условии — ему не придётся воспитывать чужого ребёнка. За прошедшие 2 месяца мужчина передумал и решил порвать с Екатериной.

Он поделился, что 2 недели испытывал сильный стресс — не ел, не спал. Все это время друзья и родственники давили на него, не понимая, зачем ему нужна обманщица и преступница.

Фото: istock / kieferpix

«Друзья говорили, что я не должен быть ждулей. В какой-то момент я понял, что надо себя отпускать от этой ситуации потихоньку. Я всё обдумал и принял решение закончить эти отношения и больше не ждать Катю из турецкой тюрьмы. Понимая, что она вообще сделала, и ждать её — это вот бессмысленно просто», — пояснил Андрей в разговоре с ИА «Регнум».
После молодой человек оборвал все связи с семьей девушки, ее друзьями и знакомыми. Парень понял, что нужно оставить эту историю в прошлом и жить дальше.

Незаметная беременность


До этого парень признавался, что не в курсе, кто является отцом ребёнка, а с Катей они встречались всего 6 месяцев. О факте беременности Бурнаскиной Андрею стало известно из прессы.

Он отметил, что советовал Екатерине обратиться к врачу из-за беспокоившего его состояния здоровья девушки. Кроме тошноты, парень знал об отсутствии у нее менструаций с февраля, но на все вопросы молодого человека она говорила, что это обычная изжога.

В разговоре с правоохранителями россиянка также утверждала, что не знала о своем положении. По одной из версий, у Екатерины всегда был лишний вес, поэтому беременность она, как и ее мать, могли попросту не заметить.

Адвокат Бурнашкиной сообщала, что девушка будет отвечать по турецким законам. Защита утверждает, что экстрадиция гражданки РФ не обсуждалась.

Что будет с ребенком?


Андрей также рассказал, что сведений о Екатерине и ее дочери нет. Общаясь с семьей девушки, он выяснил, что малышку хочет удочерить отец Кати, став её опекуном.

Фото: istock / globalmoments

Со слов бывшего бойфренда, это можно будет сделать после очередного заседания суда, которое состоится в конце декабря. Помимо родственников Екатерины, права на ребенка может заявить и отец. Вот только кто именно папа — до сих пор неизвестно.

В пресс-службе уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой уведомили, что недавно малышке оформили российское гражданство. В ведомстве добавили, что российские дипломаты сообщили властям Турции о намеренеии забрать девочку в Россию.

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#статьи
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В Пулково загорелся двигатель у Superjet 100
В аэропорту Пулково воспламенился двигатель у Superjet 100
10 декабря 2024, 17:06

Фото: iStock/Dushlik

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково у самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» загорелся двигатель.
По данным Telegram-канала «Авиаторщина», инцидент произошёл несколько дней назад. Лайнер, на борту которого находились 85 пассажиров, должен был совершить рейс из Северной столицы в Нижний Новгород.

После посадки пассажиров и закрытия дверей пилоты приступили к включению двигателей. Во время запуска в одном из них произошло возгорание керосина, после чего процесс был прерван.

Самолёт отстранили от полётов, а пассажиров высадили в терминал. Позже они вылетели в пункт назначения на резервном судне.

В настоящее время проводятся технические работы.

В ноябре в аэропорту Антальи (Турция) загорелся cамолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», который выполнял рейс из Сочи. Авиалайнер загорелся после жёсткой посадки, вызванной сдвигом ветра. Приземление происходило в сложных погодных условиях.

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#санкт-петербург
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Майора ФСБ судят за жестокое изнасилование жены: сослуживцы уверены, что его оклеветали за 20 млн
10 декабря 2024, 16:36

Фото: istock / ronstik

Военному офицеру и майору ФСБ в отставке, 37-летнему Ивану Ш., предъявлены обвинения в извращенном надругательстве над собственной женой.
Накануне он должен был продвинуться по карьерной лестнице и занять должность начальника отделения контрразведки ФСБ Центрального военного округа, но уже 6 месяцев подозреваемый находится в изоляторе. Подробности дела — в материале «Радио 1».

Обвинения в изнасиловании

Иван Ш. родился в Ульяновске. Людмила военнообязанная, трудится в военной части в Самарской области. В браке они были несколько лет, у них есть 6-летний сын и 3-летняя малышка, сообщает «КП-Самара».

В 2023 году Ивана задержали по подозрению в изнасиловании супруги. После этого карьера пошла под откос, женщина подала на развод. Офицера отправили в СИЗО. В ближайшее время экс-военному огласят приговор.

Ивана обвиняют по нескольким статьям: в похищении супруги, ее удержании с применением насилия, в издевательствах, избиении и двух изнасилованиях.

Родственники и друзья майора не верят, что он мог сделать такое. Один из его сослуживцев уверен, что товарища подставили.

Причем тут родственник жены?

Со слов Ивана, в 2020 году родственник Людмилы решил стать фермером. Чтобы реализовать задуманное, нужен был кредит на покупку техники, но его не одобряли. Отмечается, что на тот момент в семье офицера все было хорошо.

Мужчина попросил у него денег в долг под 2,5% с официальным заключением договора. Иван отдал все накопления родственнику супруги, а также попросил помочь своих друзей.

«Лично я взял кредит на 3 миллиона рублей. В общей сложности Ивану удалось собрать 20 миллионов», — рассказал сослуживец Ивана, Андрей.
Фото: istock / Elena Chelysheva

Сначала все шло гладко, но в 2022 году дело начало прогорать — предприниматель стал задерживаться с оплатой долга и пропадал на несколько месяцев. Тогда уже друзья начали спрашивать Ивана про деньги.

«Дожимаем. Его надо спровоцировать»

К концу 2022 году Людмила неожиданно заявила о желании расторгнуть брак. Детей женщина оставила Ивану и отправилась к родителям. Майор намеревался оставить детей у себя, но суд встал на сторону матери.

«Летом 2023 года она сама позвонила Ивану и предложила встретиться и поговорить. Он тогда был во второй командировке на СВО, но, как вернулся, сразу поехал в Рощинский, а не к родителям в Ульяновск», — рассказывает товарищ подозреваемого.
Тогда офицер забрал жену с работы, они вместе поехали домой. Людмила призналась, что была неверна и показала видео с незнакомцем. Иван дал женщине пощечину, однако они все равно провели ночь вместе.

На следующий день Иван сказал другу, что они с женой помирились.

«Он еще сказал, что, когда Людмила показала ему свой телефон, он увидел смс-сообщение от родственника – того самого фермера, который написал: «Дожимаем. Его надо спровоцировать». Мы не поняли тогда о чем речь, а уже к обеду того же дня Ваню арестовали и увезли на допрос», — вспоминает сослуживец.

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Оказалось, Людмила написала заявление об изнасиловании в извращенной форме. Как заявляла женщина, супруг силой увез ее с работы, принуждал пить одеколон и жидкое мыло. Однако друг обратил внимание, что веских доказательств сказанному не было. Невзирая на это, следователи все-таки возбудили уголовное дело. Ивана отпустили под подписку о невыезде.

После произошедшего сын продолжал жить с Иваном, а дочка с Людмилой в Самаре. Однажды мальчик попросил сходить в госте к сестренке, да и сам Иван хотел вручить дочке новогодний подарок.

Далее, по версии следствия, офицер потребовал у воспитательницы детсада отдать ему девочку. Женщина была осведомлена о ситуации в семье и сразу сообщила матери, вследствие чего вспыхнул скандал.

Мужчина забрал сына и вернулся в Ульяновск, а Людмила тем временем написала еще одно заявление на мужа. Ивану заменили меру пресечения на заключение под стражу и он оказался в СИЗО.

Фото: istock / ???? ??????

В тот же день Людмила с дочкой и своей подругой отправились к родителям Ивана, чтобы силой забрать сына. Отмечается, что мальчик сопротивлялся и пытался вырваться.

Все из-за долгов?

В гражданском суде в качестве представителя Ивана выступал его сослуживец Андрей. Благодаря приложенным усилиям, удалось взыскать часть долга в размере 10 млн рублей с родственника Людмилы. Товарищ офицера уверен, что именно этот долг стал причиной негативного отношения к Ивану.

«Зачем нужно было заявлять по такой страшной статье? Потому что наше законодательство не предполагает тщательные проверки по статьям о сексуальной неприкосновенности. Если обвинили, то посадят. А если человек сидит, то и долг ему возвращать необязательно», — высказался он.
Судебный процесс продолжается, в скором времени должны пройти прения сторон.

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