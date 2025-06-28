МЧС Подмосковья показало видео с места крушения самолета Як-18
Появились кадры с места крушения самолета Як-18Т в Московской области. Ролик выложило МЧС Московской области в Телеграм-канале.
На опубликованных кадрах видно, как пожарные стараются ликвидировать возгорание, которое произошло после падения легкомоторного воздушного судна.
Известно, что в ликвидации последствий инцидента участвуют 23 специалиста и 8 единиц техники.
Напомним, сегодня в Московской области разбился легкомоторный самолет. Крушение воздушного судна произошло в районе деревни Паново недалеко от Коломны. Сразу после падения самолет загорелся. Предварительная причина падения самолета — неисправность двигателя из-за перегрева.
Ранее сообщалось, что на Украинской улице в Астрахани тушат пожар в складских помещениях. Согласно данным ведомства, полыхает склад с мебельной фурнитурой на территории более 1 250 квадратных метров.
Читайте также: