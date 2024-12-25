МЧС: пожар охватил 800 квадратов в «Алании Молл» во Владикавказе

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Во Владикавказе, в ТЦ «Алания Молл», произошел масштабный пожар. По информации пресс-службы МЧС РФ, огонь охватил третий этаж и кровлю здания, предварительная площадь возгорания составляет 800 квадратных метров.