МЧС: пожар охватил 800 квадратов в «Алании Молл» во Владикавказе

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Во Владикавказе, в ТЦ «Алания Молл», произошел масштабный пожар. По информации пресс-службы МЧС РФ, огонь охватил третий этаж и кровлю здания, предварительная площадь возгорания составляет 800 квадратных метров.
На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, которые принимают все необходимые меры для ликвидации огня. Специалисты продолжают оценивать ситуацию и предпринимают действия для предотвращения дальнейшего распространения пламени.
Предварительно, в кафе на фудкорте торгового центра «Алания Молл» во Владикавказе произошел взрыв газового баллона. В результате этого инцидента погибла женщина.
Ранее поступила информация, что Грозный подвергся атаке дронов. На место происшествия прибыли сотрудники силовых структур и экстренных служб. Кроме того, беспилотный летательный аппарат предпринял попытку атаковать телевышку, расположенную на улице Осетинская Горка во Владикавказе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Предварительно, в кафе на фудкорте торгового центра «Алания Молл» во Владикавказе произошел взрыв газового баллона. В результате этого инцидента погибла женщина.
Ранее поступила информация, что Грозный подвергся атаке дронов. На место происшествия прибыли сотрудники силовых структур и экстренных служб. Кроме того, беспилотный летательный аппарат предпринял попытку атаковать телевышку, расположенную на улице Осетинская Горка во Владикавказе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова