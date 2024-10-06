МЧС: пожар в частном доме унес жизни двоих детей в Челябинской области

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Два ребенка погибли в результате горения частного дома под Челябинском. Как проинформировали в МЧС России, загорелись в том числе и надворные постройки.
«В городе Куса загорелись частный дом и надворные постройки. К сожалению, погибли трехлетний мальчик и девочка 1 год 8 месяцев. Обстоятельства трагедии уточняются. К месту направлена испытательная пожарная лаборатория МЧС России», — сказано в сообщении спасателей.
Пожар ликвидировали на ста квадратных метрах 19 пожарных, а также спецтехника в количестве пять единиц.
Перед этим сообщалось что при пожаре в торговом центре Каспийска в Дагестане пострадали трое пожарных. Двоим огнеборцам помогли на месте, еще одного госпитализировали с ожогами.
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Никита Кротов