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МЧС: разбор завалов на шахте «Таштагольская» возобновлен

Фото: istockphoto/DmyTo

Фото: istockphoto/DmyTo

Разбор завалов шахты «Таштагольская» в Кузбассе возобновлен, проинформировали в МЧС. Работы приостанавливали после повторного горного удара.
«Спасатели МЧС России возобновили разбор завалов в шахте «Таштагольская», — сказано в публикации ведомства в Telegram-канале.
Ранее на шахте обрушилась кровля, один человек находится под завалами, его ищут горноспасатели, региональное СУСК РФ открыло дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.



Прокуроры проводят проверку, работу предприятия приостановили. Также была информация об одном пострадавшем, которому оказали помощь.

Перед этим сообщалось, что количество пострадавших в результате отравления в школьной столовой в Чувашии растет.

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В Кузбассе произошел повторный горный удар в шахте «Таштагольская»

При обрушении кровли на шахте «Таштагольская» в Кузбассе пострадал человек
#мир
#россия
#шахты
#мчс
#новости
Ведущий солист Мариинского театра Владимир Шкляров погиб на 40-м году жизни
16 ноября 2024, 12:27

Фото: istockphoto/Ruslan Danyliuk

Ведущий солист Мариинского театра Владимир Шкляров погиб на 40-м году жизни, сообщили в пресс-службе учреждения культуры.
«Сегодня ночью трагически погиб любимец публики, звездный премьер Мариинского театра Владимир Шкляров. Это огромная утрата для всего коллектива», — сказано в сообщении.
Причины произошедшего не уточняются. Балерина Ирина Бартновская добавила, что случившееся «страшная трагедия», попросив уважать память об артисте.

В ближайшее время Шкляров должен был выступить в постановке «Магия целого», запланированной на 10 декабря. Шкляров получил заслуженного артиста РФ. Известен по «Спящей красавице», «Дон Кихоту» и «Лебединому озеру».

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#мир
#россия
#театр
#звёзды
#новости
#смерть
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Растет число пострадавших от отравления в школьной столовой Чувашии
Число пострадавших от отравления в школьной столовой Чувашии выросло до 171
16 ноября 2024, 11:33

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

В Чувашии число пострадавших от отравления в школьной столовой Новочебоксарска выросло до 171 человека. Об этом сообщил региональный Минздрав в своем телеграм-канале. У шести из них, как отмечается, состояние средней степени тяжести
«Количество госпитализированных детей остается прежним — шесть пациентов в средней степени тяжести. 165 пациентов, включая одного взрослого, проходят лечение амбулаторно», — сказано в публикации.
В региональном министерстве подчеркнули, что жизни всех пострадавших ничего не угрожает, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор Чувашии нашел причину массового отравления детей в школе Новочебоксарска — у заболевших выявили РНК норовируса. При этом в пищеблоке учебного заведения обнаружили ряд санитарных нарушений.

Прокуратура Чувашии сообщала, что после получения информации о массовом отравлении из школы попытались вывезти просрочку из столовой.
«По приезду в образовательное учреждение им был выявлен и пресечен факт попытки вывоза через запасной выход школы продуктов питания, ранее хранившихся в помещении столовой. Осмотр указанной продукции показал, что она имеет явные признаки «просрочки». К примеру, дата срока годности на тушках цыпленка была установлена — 24.10.2024», — говорится в сообщении.
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#роспотребнадзор
#школы
#помощь
#семья
#прокуратура
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Друзья вернулись домой из армии, но никто не ожидал внезапной смерти: страшное происшествие, подробности
16 ноября 2024, 10:40

Фото: iStock/Marek Trawczynski

В Башкирии произошла трагедия с молодыми парнями, недавно вернувшимися из армии. Один из них погиб, а другой был госпитализирован. Подробности читайте в материале «Радио 1».
В поселке Юмагузино (Башкирия) произошло страшное ДТП. Все мечты двух молодых людей, только что вернувшихся из армии, рухнули в одну минуту. Их родители, с радостью встречавшие сыновей, теперь погружены в горе. 21-летний Денис З. и 19-летний Артём С. были лучшими друзьями. Несмотря на разницу в возрасте, оба призвались на срочную на службу в армию одновременно: один попал в ракетные войска, другой — в Росгвардию. В октябре парни вернулись домой и должны были начать новую взрослую жизнь. Однако судьба распорядилась иначе, и трагический случай все изменил.

Мечта, разрушившая жизнь


Как сообщает «КП-Уфа», сразу после возвращения из армии Денис решил осуществить свою мечту и купить первый автомобиль. Он успел получить водительские права еще до службы. Просмотрев множество объявлений, он нашел подходящий вариант, и приобрел ВАЗ-2114 2007 года выпуска. Этой покупке был очень рад и его друг, теперь для приятелей расстояния не имели значения, они могли самостоятельно ездить к знакомым в соседние деревни. Так и произошло накануне трагедии.

Родились в рубашке: Винокур, Тодоренко, Домогаров, Мерзликин
Родились в рубашке: Винокур, Тодоренко, Домогаров, Мерзликин

Не справился с управлением


Рано утром 18 октября в Мелеузовском районе Башкирии на трассе Мелеуз-Бусурмановка-Юмагузино произошла авария, в результате которой погиб 19-летний юноша, а его 21-летний друг получил серьезные травмы. Вблизи села Восточный автомобиль ВАЗ-2114, за рулем которого находился старший из друзей, вылетел с дороги и перевернулся в кювет. После падения машина была смята «как гармошка» и превратилась в груду металлолома. По данным ГАИ, из-за большой скорости водитель не справился с управлением и «допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», других участников ДТП не было. Пассажир от удара скончался на месте, водитель в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Для жителей небольшого села случившееся стало трагедией. Многие знакомы были с парнями лично и отзываются о них только положительно.

«Отзывчивый добрый парень... Земля пухом. Хороший был парнишка, приветливый, светлый как солнышко. Вот только пришёл из армии, только жизнь началась взрослая», — пишет в социальных сетях знакомая Артема.

Погибшего в ДТП 19-летнего Артема 19 октября похоронили в родном селе. Состояние Дениса З. врачи назвали крайне тяжелым. У него были диагностированы множественные переломы, ампутация стопы и другие серьезные травмы.

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В Кузбассе произошел повторный горный удар в шахте «Таштагольская»
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В Кузбассе произошел повторный горный удар в шахте «Таштагольская»
16 ноября 2024, 09:32

Фото: iStock/Marek Trawczynski

Повторный горный удар произошел в шахте «Таштагольская» в Кемеровской области, где под завалами находится один из горняков. Об этом сообщили в МЧС России.
В данный момент спасатели отходят на безопасное расстояние. По причине повторного горного удара работы приостановлены.

В ведомстве отметили, что никто не пострадал.

Согласно информации прокуратуры региона, обрушение горной массы с кровли шахты произошло после подземного толчка в ночь на субботу, 16 ноября. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку.

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#шахты
#мчс
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При обрушении кровли на шахте «Таштагольская» в Кузбассе пострадал человек
16 ноября 2024, 07:58

Фото: istockphoto.com/ru/Adam88xx

Один человек пострадал при обрушении кровли на шахте «Таштагольская» в Кузбассе. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Уточняется, что пострадавшему оказали амбулаторную помощь. В настоящее время работа шахты приостановлена на время проведения спасательных работ.

На шахте «Таштагольская» произошло обрушение кровли. Сообщается, что под завалами находится человек, его поисками занимаются горноспасатели. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку.

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В российских магазинах обнаружили консервы с личинками червей
16 ноября 2024, 05:04

Фото: iStock/GordonBellPhotography

Организация «Общественная потребительская инициатива» обратилась в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор с требованием изъять из магазина консервированную печень минтая, в которой были обнаружены личинки червей. Об этом пишут «Известия».
На этикетках всех банок было указано три производителя – ООО «Дефриз» из Владивостока, а также «Прибой» и «Мурман-рыба» из Владимирской области. Но все они заявили, что отказались от продукта, и указали на банках этикетки, которые больше не связаны с рыбными консервами, отмечают «Известия».

Некачественные консервы продавались в крупных розничных сетях. X5 сообщила изданию, что этот продукт будет снят с полки. Сеть «Дикси» также прекратила продавать консервы.

В мае прокуратура заявила, что производители регулярно используют дешевое сырье для консервов под видом дорогих вещей. Например, сайру заменяют дальневосточными сардинами (иваси) или тихоокеанской сельдью, и такие подделки также раздают школам и детским садам.

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#продукты
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На Урале пнувшему в живот девочку подростку предъявили обвинение
СК предъявил обвинение в хулиганстве пнувшему девочку подростку из Нижних Сергов
16 ноября 2024, 04:45

Фото: iStock/artisteer

Подростка, который ударил девочку ногой в живот в школе в Нижних Сергах, обвинили в хулиганстве. Об этом сообщает Telegram-канал СК РФ по Свердловской области.
«Обвиняемый задержан в процессуальном порядке, будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», – подчеркивается в публикации.

По данным следователей, во время перемены 11 ноября 10-летний подросток вскочил на ноги и с силой ударил 14-летнюю девочку, причинив ей серьезную физическую боль.

Ранее в Чебоксарах учитель ударил школьницу ногой в живот. Женщина преградила путь девушке, которая бежала между партами и шкафом, и пнула ученицу.

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#ск рф
#следственный комитет
#подросток
#школа
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На Украине ликвидировали белорусский отряд спецназа «АСП Террор»
На Украине ликвидировали белорусский отряд «АСП Террор», воевавший в составе ГУР
16 ноября 2024, 03:52

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Белорусское подразделение спецназа «АСП Террор», воевавшее на стороне Киева, было ликвидировано на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».
Батальон, подчиненный Главному управлению разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, был расформирован. Некоторые бойцы присоединились к отрядам специального назначения военной разведки, а оставшиеся военнослужащие «больше не выполняют боевые задачи».

В 2023 году Министерство внутренних дел Белоруссии признало интернет-ресурсы «АСП Террор» экстремистским формированием.

Ранее полк Кастуса Калиновского, воевавший на стороне украинской армии, был признан террористическим в Белоруссии.

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#гур украины
#украина
#белоруссия
#военные
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В российском регионе уничтожили украинский беспилотник
Губернатор Клычков заявил об уничтожении украинского БПЛА над Орловской областью
15 ноября 2024, 23:37

Фото: iStock/NiseriN

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Орловской областью. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
В соответствии с информацией пострадавшие и повреждения отсутствуют, уточнил глава области. Он добавил, что в настоящее время оперативные службы проводят проверки на месте происшествия.

Ранее стало известно, что украинские военные совершили масштабный налет на Краснодарский край с использованием беспилотников-камикадзе. Два муниципалитета подверглись нападению. В Крымске фрагменты беспилотника упали на территорию домовладений. В Красноармейском районе станицы Полтавской обломки повредили крышу частного дома.

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#орловская область
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#краснодарский край
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