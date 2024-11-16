МЧС: разбор завалов на шахте «Таштагольская» возобновлен

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Разбор завалов шахты «Таштагольская» в Кузбассе возобновлен, проинформировали в МЧС. Работы приостанавливали после повторного горного удара.
«Спасатели МЧС России возобновили разбор завалов в шахте «Таштагольская», — сказано в публикации ведомства в Telegram-канале.Ранее на шахте обрушилась кровля, один человек находится под завалами, его ищут горноспасатели, региональное СУСК РФ открыло дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Прокуроры проводят проверку, работу предприятия приостановили. Также была информация об одном пострадавшем, которому оказали помощь.
Перед этим сообщалось, что количество пострадавших в результате отравления в школьной столовой в Чувашии растет.
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В Кузбассе произошел повторный горный удар в шахте «Таштагольская»
При обрушении кровли на шахте «Таштагольская» в Кузбассе пострадал человек
Никита Кротов