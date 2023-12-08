Три ребенка пострадали при пожаре в квартире на севере Москвы

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При пожаре в квартире в жилом доме на севере Москвы пострадали три ребенка, всего из огня спасли 13 человек. Об этом МЧС России.
«Москве огнеборцы МЧС России спасли на пожаре 13 человек. К сожалению, пострадали 3 ребенка, их передали медикам», - говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что пожар произошел в квартире на втором этаже многоэтажного дома. Всего огонь охватил 50 квадратных метров. Возгорание тушили 64 специалиста и 17 единиц техники МЧС России.
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