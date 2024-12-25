Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ МЧС уточнило данные по пострадавшим при пожаре в ТЦ во Владикавказе

МЧС уточнило данные по пострадавшим при пожаре в ТЦ во Владикавказе

МЧС: один человек погиб и двое пострадали при пожаре в ТЦ во Владикавказе
Фото: iStock/DmyTo

Фото: iStock/DmyTo

Один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Отмечается, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. К данному моменту открытое горение в торговом центре ликвидировано.

В настоящее время глава Северной Осетии Сергей Меняйло занимается выяснением всех обстоятельств ЧП.



Напомним, в среду, 25 декабря, в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошел взрыв. В результате ЧП погибла женщина. Предварительно, газовый баллон взорвался в кафе на фудкорте ТЦ.

Читайте также:

Названа предварительная причина взрыва в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе

Один человек погиб в результате взрыва в ТЦ во Владикавказе

МЧС: пожар охватил 800 квадратов в «Алании Молл» во Владикавказе
#помощь
#пожар
#чп
#кафе
#женщина
#взрыв
#человек
#тц