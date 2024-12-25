МЧС уточнило данные по пострадавшим при пожаре в ТЦ во Владикавказе

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Один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Отмечается, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. К данному моменту открытое горение в торговом центре ликвидировано.
В настоящее время глава Северной Осетии Сергей Меняйло занимается выяснением всех обстоятельств ЧП.
Напомним, в среду, 25 декабря, в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошел взрыв. В результате ЧП погибла женщина. Предварительно, газовый баллон взорвался в кафе на фудкорте ТЦ.
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В настоящее время глава Северной Осетии Сергей Меняйло занимается выяснением всех обстоятельств ЧП.
Напомним, в среду, 25 декабря, в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошел взрыв. В результате ЧП погибла женщина. Предварительно, газовый баллон взорвался в кафе на фудкорте ТЦ.
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Екатерина Коршунова