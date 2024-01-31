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В центре Москвы при пожаре в квартире погибли два человека

31 января 2024, 13:57
Фото: iStock/Matt277

Фото: iStock/Matt277

В центре Москвы при пожаре в квартире пятиэтажного дома погибли два человека, еще один госпитализирован с отравлением угарным газом. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
«В квартире на 2-м этаже жилого дома на ул. Большая Юшуньская произошел пожар, в результате которого погибли 2 человека», - говорится в сообщении ведомства.

Еще один человек госпитализирован с признаками отравления угарным газом, ему оказывается медицинская помощь. В настоящее время пожар полностью ликвидирован.


Для выяснения точной причины пожара назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства возгорания. Ход проверки находится под контролем Зюзинской межрайонной прокуратуры.

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Россиянина задержали за нецензурные фразы на бронетранспортёре
В Архангельске задержали мужчину за поджёг бань на военной базе
31 января 2024, 13:53

Фото: iStock/BrianAJackson

Житель Архангельска поджёг две бани на территории военной части и написал нецензурные слова на бронетранспортёре-амфибии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что в прошлом году 18-летний парень вступил в ряды «Легиона «Свобода России»*, поскольку был противником проведения РФ спецоперации на Украине.

В период с июня по сентябрь молодой человек по указанию неизвестных лиц поджёг две бани на территории войсковой части. Через три недели он написал нецензурные выражения на бронетранспортёре и стеле у центра патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе.

Все свои действия он записывал на видео, чтобы затем отчитываться перед кураторами.

Мужчину задержали 23 сентября на территории той же военной части, куда он проник, чтобы поджечь оборудование для ПВО.

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В Мытищах задержали «закладчика» наркотиков
31 января 2024, 13:25

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Молодого человека, подозреваемого в распространении наркотиков, задержал патруль росгвардейцев в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Мужчина вышел из лесопарка, увидел патрульную машину, занервничал, начал идти быстрее и попытался скрыться. Тогда росгвардейцы задержали убегавшего отвезли в полицию. При личном досмотре у него обнаружили свёрток с порошком. Исследование показало, что порошок является наркотиком — мефедроном. Общий вес запрещённого вещества составил 199,9 грамма», — отмечается в сообщении.
Задержанный оказался 25-летним приезжим из Иркутской области. Он рассказал, что занимается поиском спрятанных для него тайников с наркотиками, а потом распродаёт их содержимое. Против задержанного завели уголовное дело.

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В российском селе в заброшенном здании нашли мертвым девятиклассника
Тело 15-летнего подростка нашли в заброшенном здании в селе Челябинской области
31 января 2024, 12:48

Фото: istock / gorodenkoff

В челябинском селе Варна ночью 29 января нашли тело 15-летнего школьника. Ребенок покончил собой. Об этом стало известно URA.RU.

Школьник был найден в заброшенном здании по улице Завалищина. По данным 74.ru, семья у мальчика была благополучная, но сам подросток стоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних как токсикоман.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 110 Уголовного кодекса РФ (доведение до самоубийства в отношении несовершеннолетнего). По данной статье предусмотрено от 8 до 15 лет лишения свободы.

Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге осудили мать за гибель двухлетней дочери. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Экспертиза установила, что Ил-76 сбила ракета ПВО западного производства
31 января 2024, 12:32

Следственный комитет РФ

Экспертиза выявила, что военный самолет Ил-76 был сбит ракетой противовоздушной обороны западного производства. Об этом информирует РИА Новости в экстренных службах.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевский режим просчитался, приказав сбить российский самолет Ил-76. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Военный самолёт Ил-76 потерпел крушение около белгородского села Яблоново 24 января. На борту судна находились 65 украинских пленных, которых везли в Белгород для обмена на российских солдат. В результате крушения все погибли, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих. Изначально СМИ Украины написали, что самолёт сбили ВСУ, но, после того, как стало понятно, что на борту находились их же граждане, эти новости их украинских информагентств были удалены или отредактированы.

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Губернатор Петербурга прокомментировал ЧП в городе
Беглов: на промышленной площадке в Петербурге произошло ЧП
31 января 2024, 12:17

Фото: сайт Кремля

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал хлопок, который слышали жители города. По его словам, ЧП произошло на промышленной площадке в Невском районе.
«Ночью жители кварталов в районе Глухоозерского шоссе слышали громкий хлопок. На промышленной площадке в Невском районе произошел инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств», - написал Беглов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что во время инцидента никто не пострадал. Также не нанесен существенный вред имуществу.

По словам губернатора, сейчас на месте проводятся следственные мероприятия. А городская администрация работает во взаимодействии с правоохранительными органами.

Напомним, беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины (ВСУ) упал на территории завода «Невский мазут» в Санкт-Петербурге. Взрыв на Глухоозёрском шоссе произошёл в районе четырёх часов утра 31 января.

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Послушника российского монастыря задержали за совершенное в 1995 году убийство
Под Тверью задержали послушника монастыря за убийство 29-летней давности
31 января 2024, 12:13

Фото: istock / choochart choochaikupt

В Тверской области задержан послушник монастыря, который убил жителя Санкт-Петербурга 29 лет назад. Об этом информирует РЕН ТВ, ссылаясь на источник.

Собеседник агентства рассказал, что в январе 1995 года на улице Королева был обнаружен мертвый мужчина. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что его ранили ножом в грудь. Помимо этого, у него были повреждены артерии.

Было возбуждено дело, но установить лично убийцы не удалось.

Через 29 лет полицейские задержали 60-летнего послушника монастыря. Отмечается, что мужчина ранее был судим за кражу, расправу и грабеж, но в 2007 году вышел из места отбывания наказания.

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В петербургском аэропорту Пулково вводился план «Ковёр»
31 января 2024, 12:04

Фото: istockphoto/alexflower

В международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге 31 января вводились временные ограничения на взлёт и посадку самолётов. План «Ковёр» действовал с 3:53 до 5:11 по московскому времени.
По сообщению пресс-службы воздушной гавани, в настоящее время все ограничения сняты и аэропорт работает в штатном режиме. Количество рейсов, которых затронули временные изменения в работе Пулково, не уточняется. Известно, что на табло аэровокзала появлялась информация об опоздании на три часа самолёта из Душанбе.

Ранее местные телеграм-каналы сообщали о сбитом беспилотнике над Колпино, которое, так же, как и Пулково, расположено к югу от города. Дрон был поражён ракетой ЗРК «Триумф» около 4:20 утра, однако сумел долететь до Невского района Северной столицы и упал на территории завода «Невский мазут». Позже губернатор Санкт-Петербурга Алексей Беглов, не упоминая БПЛА, сообщил в своём телеграм-канале об инциденте «на промышленной площадке».

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В Москве мигрант чуть не застрелил женщину и при задержании применил насилие к полицейскому
СК: В Москве мигрант предстанет перед судом за применения насилия к полицейскому
31 января 2024, 11:46

Фото: istock / Dzurag

Перед судом предстанет мигрант, обвиняемый в хулиганстве и применении насилия в отношении полицейского на севере Москвы. Об этом сообщает Телеграм-канал столичного Следственного комитета.

По версии следствия, 28 октября 2023 года 23-летний пьяный гражданин Республики Таджикистан находился на остановке общественного транспорта на улице Софьи Ковалевской. Мужчина выражал неуважение к обществу, нецензурно выражался и размахивал пистолетом в сторону находящихся рядом людей. Он выстрелил в асфальт и пуля отрикошетила в женщину с маленьким ребенком. Затем мужчина сбежал. Его быстро нашли и задержали, в ходе задержания он применил физическую силу в отношении сотрудника полиции.

Мужчине вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и четырех эпизодов ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Свою вину фигурант не признал.

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В Воскресенске разоблачили хозяйку «резинового» частного дома
31 января 2024, 10:55

Фото: Фотобанк МО/Пелагия Тихонова

45-летнюю женщину, предоставлявшую иностранцам фиктивную регистрацию на своей жилплощади, выявила полиция городского округа Воскресенск, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что 45-летняя владелица частного дома в селе Новлянское поставила на миграционный учёт 18 иностранцев, однако в реальности не предоставила им место для проживания», — говорится в сообщении.
Против женщины заведено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания», нарушительнице грозит штраф до 500 тысяч рублей или срок до трёх лет.

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