В центре Москвы при пожаре в квартире погибли два человека

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В центре Москвы при пожаре в квартире пятиэтажного дома погибли два человека, еще один госпитализирован с отравлением угарным газом. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
«В квартире на 2-м этаже жилого дома на ул. Большая Юшуньская произошел пожар, в результате которого погибли 2 человека», - говорится в сообщении ведомства.
Еще один человек госпитализирован с признаками отравления угарным газом, ему оказывается медицинская помощь. В настоящее время пожар полностью ликвидирован.
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