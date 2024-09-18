МЧС: В Уссурийске горит склад стройматериалов на площади три тысячи квадратов

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В городе Уссурийске Приморского края на складе строительных материалов произошло возгорание. Огонь охватил уже площадь более трёх тысяч квадратных метров.
Столб чёрного дыма виден даже на удалённых окраинах города. По предварительной информации, на складе загорелась строительная пена, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России. Затем пламя перекинулось на фуры, стоящие под погрузку. Водители и работники склада пытаются вывезти их с территории и потушить самостоятельно.
В настоящее время к ликвидации пожара привлечены более 30 человек личного состава пожарно-спасательной части МЧС и шесть единиц специальной техники. О жертвах и пострадавших не сообщается. Причины возникновения возгорания также пока не известны.
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