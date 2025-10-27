СМИ назвали причину смерти одного из постояльцев Disney World в США
Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Ориндж назвало причиной смерти третьего посетителя парка развлечений «Мир Уолта Диснея» (Disney World) во Флориде самоубийство. Об этом пишет New York Post.
По словам представителя ведомства, зафиксировали множественные травматические повреждения. Версия подтверждается.
Ранее, 25 октября, издание сообщало об уже двух погибших в Disney World за период менее двух недель. Одна женщина упала с крыши башни в форме буквы «А» в том же отеле — СМИ отмечали, что она недавно отмечала годовщину свадьбы и проводила медовый месяц в парке — и 60-летний мужчина, которому стало плохо на аттракционе. Он умер позже в больнице.
