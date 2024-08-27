Стало известно, что народная артистка РСФСР Немоляева обратилась к медикам за помощью

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева обратилась к медикам за помощью. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Сообщается, что Светлане Владимировне стало плохо дома в центре Москвы, она пожаловалась на боли в сердце и слабость. Актриса отказалась от госпитализации, но на протяжении нескольких дней она будет находиться под наблюдением врачей.
Светлана Владимировна Немоляева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Родилась 18 апреля 1937 года в Москве. Светлана Немоляева известна по ролям в таких фильмах, как «Служебный роман», «Гараж», «Москва слезам не верит».
Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную признали неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус. При этом она сама дала на это согласие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Светлана Владимировна Немоляева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Родилась 18 апреля 1937 года в Москве. Светлана Немоляева известна по ролям в таких фильмах, как «Служебный роман», «Гараж», «Москва слезам не верит».
Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную признали неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус. При этом она сама дала на это согласие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова