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Стало известно, что народная артистка РСФСР Немоляева обратилась к медикам за помощью

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева обратилась к медикам за помощью
27 августа 2024, 14:05
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева обратилась к медикам за помощью. Об этом пишет Telegram-канал «‎112».
Сообщается, что Светлане Владимировне стало плохо дома в центре Москвы, она пожаловалась на боли в сердце и слабость. Актриса отказалась от госпитализации, но на протяжении нескольких дней она будет находиться под наблюдением врачей.

Светлана Владимировна Немоляева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Родилась 18 апреля 1937 года в Москве. Светлана Немоляева известна по ролям в таких фильмах, как «Служебный роман», «Гараж», «Москва слезам не верит».



Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную признали неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус. При этом она сама дала на это согласие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Петербурге сменившая пол мигрантка решила выйти замуж и обратилась в суд РФ
27 августа 2024, 14:19

Фото: istockphoto/AMilkin

Мигрантка из Петербурга, ставшая по паспорту мужчиной в 2021 году, решила выйти замуж и обратилась в суд, чтобы ЗАГС вернул исходные данные, сообщила глава объединенной судебной пресс-службы Дарья Лебедева в Telegram-канале. Уроженка Таджикистана сейчас является «Игнатом» и имеет гражданство РФ.
«В будущем я планирую выйти замуж и родить детей, но с мужским половым идентификатором в документах это невозможно», — цитирует заявительницу Лебедева.

По словам мигрантки, она испытывала трудности в плане социализации в «мужской гендерной роли», при этом никаких хирургических вмешательств не было.

«Игнат просит суд обязать ЗАГС внести изменения в запись акта о рождении: исправить Игната на Игнис, еще фамилию и отчество, ну и пол с мужского на женский», — добавила представитель пресс-службы судов.
Ранее сообщалось, что суды получили сообщения про минирование, правоохранители сейчас проводят проверку.

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#россия
#суд
#загс
#новости
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«Я поняла, что был секс»: Интернет-знакомство привело к истязанию и групповому изнасилованию
27 августа 2024, 14:13

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Романтическое свидание с незнакомцем из Сети обернулось настоящим кошмаром. Мужчина, который пригласил 35-летнюю Ирину к себе домой, оказался не один. О том, что произошло с женщиной в злополучной квартире расскажет редакция «Радио 1».

Знакомство через Интернет


Ирина решила найти партнера для встреч через Интернет. Она была впечатлена фотографией молодого человека, и они начали общаться. Через некоторое время 34-летний Николай предложил женщине встретиться. Свидание он назначил в своей квартире.

Групповое изнасилование


Оказалось, что вместе с Николаем в жилище находился еще один мужчина.

Как только Ирина попала в квартиру, Николай и его товарищ немедленно напали на неё. Женщину заковали в наручники и ограбили. Мужчины по очереди издевались над ней в течение всей ночи. Утром, когда её мучители вышли в другую часть квартиры, Ирине удалось воспользоваться моментом и выпрыгнуть из окна на третьем этаже.

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

Преступники мгновенно поняли, что их жертва пытается убежать, спустились вниз и затащили её обратно. К счастью для девушки, всё это увидели соседи и сразу же вызвали полицию. Прибывшие на правоохранители вскоре установили, из какого окна выбралась женщина. Истерзанная женщина была спасена, а злоумышленники задержаны.

Жуткие подробности трагедии


Позже женщина рассказала правоохранителям, что ее знакомый выглядел не так, как на фото в Интернете, что сразу ее насторожило. Однако ехать домой женщина не спешила и осталась в компании двух мужчин. По словам Ирины, она выпила лишь бокал вина, но, когда очнулась поняла, что в напиток было что-то добавлено.

«От такого количества я обычно не пьянела. Они что-то подсыпали. Я проснулась, когда было уже светло, я была голой. Я сразу поняла, что был секс. Попыталась уйти, но меня стали избивать», — рассказала пострадавшая.
Кроме того, что насильники наносили удары женщине, они помочились на нее и грозились убить.

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#секс
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В Татарстане 11-летний школьник съел шаурму и умер
27 августа 2024, 13:14

Фото: iStock/vitalssss

Одиннадцатилетний школьник из Тетюшского района Татарстана попробовал шаурму, после чего ему стало плохо. Об этом информирует KazanFirst.
Отмечается, что на выходных школьник купил шаурму в одном из заведений общественного питания. Спустя некоторое время мальчику стало плохо.

Ребенок пожаловался на плохое самочувствие родителям. Они вызвали скорую помощь. Пострадавшего доставили в детскую республиканскую клиническую больницу.

Врачи не смогли спасти мальчика. В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах и причинах смерти школьника.

Ранее сообщалось, что 27-летний парень съел шаурму на ужин и умер на следующий день. В квартире тело обнаружила его девушка. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Боевики ВСУ ударили по трем населенным пунктам в Белгородской области
Гладков: боевики ВСУ атаковали Петровку, Новое и Головчино
27 августа 2024, 13:10

Фото: istockphoto/YakubovAlim

Три населенных пункта под Белгородом атаковали боевики ВСУ, информирует глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Чиновник отметил, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Речь идет о Петровке, Новом и Головчино.
«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», — сказано в сообщении.
Гладков добавил, что при атаках повреждения получила легковушка, а также складское помещение. Кроме того, один автомобиль сгорел, очаг возгорания ликвидирован пожарными.

Ранее сообщалось, что в Омске арестовали мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу боевиков ВСУ. Известно, что противник получал информацию об одном из региональных оборонно-промышленных предприятий.

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#всу
#вячеслав гладков
#новости
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Следователи попросили об аресте бывшего заместителя Чубайса в «Роснано»
27 августа 2024, 12:11

Фото: istockphoto / korawat thatinchan

Правоохранители попросили арестовать бывших топ-менеджеров «Роснано» Олега Киселева и Ирину Рапопорт по новому уголовному делу о присвоении средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в РБК.
В Мещанский суд Москвы поступили ходатайства об аресте в отсутствие обвиняемых двух бывших топ-менеджеров компании «Роснано» — Олега Киселева и Ирины Рапопорт.

«Согласно материалам дела, Олега Киселева и Ирину Рапопорт обвиняют в присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). За такое преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — поделились в ведомстве.

На данный момент оба фигуранта находятся за пределами России. Олег Киселев работал в «Роснано» с 2008 года и последние годы занимал должность заместителя председателя правления компании. Он покинул эту должность в 2019 году.

В апреле 2023 года Следственный департамент МВД предъявил обвинения топ-менеджерам и соратникам Анатолия Чубайса по делу о хищении 1,676 млрд рублей. Средства выводились через подконтрольные компании в 2012-2015 годах.

Осенью 2023 года заочно был приговорен к лишению свободы руководитель ООО «НТфарма» Валерий Главацкий. В июне 2023 года суд приговорил к 8 годам бывшего инвестиционного директора компании «Элвис-Неотек» Наиля Губаева за мошенничество в особо крупном размере.

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В Москве осудят мужчину, который развратил двух 12-летних школьниц
27 августа 2024, 11:31

Фото: istockphoto / artisteer

Мужчина, который развратил двух 12-летних школьниц на детской площадке, предстанет перед судом. Об этом сообщили в Лента.ру.
В Москве следствие требует арестовать мужчину, которого обвиняют в развращении двух 12-летних девочек на детской площадке. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по городу.

«Мужчине предъявили обвинение по части 3 статьи 135 УК РФ — «Развратные действия». В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство о заключении его под стражу. По данным следствия, преступление произошло 26 августа на западе столицы. Злоумышленник пришёл на детскую площадку, расположенную недалеко от Рублёвского шоссе, и совершил развратные действия в отношении двух 12-летних школьниц», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Кургане 23-летний житель области получил пять лет и 10 месяцев лишения свободы за интимную переписку с 22 малолетними девочками.

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Московские суды получили сообщения о минировании, полиция начала проверку
27 августа 2024, 11:20

Фото: iStock/dlccar

Московские суды получили сообщения о минировании, полицейские проводят проверку. Об этом информирует агентство «Москва».
Сообщения об угрозе взрыва получили тринадцать судов. Отмечается, что в их числе находится Басманный районный суд, рассматривающий ходатайства об арестах из СК России, а также Пресненский районный суд. Отмечается, что правоохранители на данный момент осуществляют проверку четырех судов.

Ранее стало известно, что саперы ВСУ заминировали плюшевого зайца, который при нажатии кнопки говорил «Я тебя люблю», а затем должен был взорваться. По словам бойца ВС РФ, к кнопке в игрушке был выведен электродетонатор.

До этого сообщалось, что полиция проверяет торговые комплексы Москвы после сообщения о массовом минировании. По информации СМИ, анонимные угрозы о минировании поступили с Украины.

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Дело о краже более миллиарда рублей из банка Петербурга рассмотрит суд
Генпрокуратура: Дело о краже миллиарда рублей из банка Петербурга рассмотрит суд
27 августа 2024, 11:07

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Суд рассмотрит уголовное дело по факту кражи более одного миллиарда рублей из банка Санкт-Петербурга, проинформировала Генпрокуратура. Уточняется, что в нем фигурирует некий Артур Барбынец.
«Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу», — гласит сообщение Генпрокуратуры.
Следователи установили, что в марте текущего года Барбынец при помощи приспособлений для считывания получил доступ к банковским ячейкам клиентов. Пострадали восемь человек. За три дня злоумышленник похитил деньги, а также ювелирные украшения на сумму свыше миллиарда рублей.

Барбынца взяли спустя два дня в сочинском аэропорту. Часть украденного нашли в подмосковной квартире. Сообщники главного обвиняемого изготовили ему карту и ключ, чтобы открывать ячейки.

Из банка в Северной столице в марте вынесли свыше миллиарда рублей, незаметно проникнув в хранилище. Расследование продолжается.

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В подмосковном акваклубе шесть человек отравились хлором
27 августа 2024, 10:24

Фото: istockphoto / Евгений Харитонов

Шесть человек были госпитализированы из развлекательного комплекса в Подмосковье после выброса хлора в бассейн. Об этом сообщает SHOT.
В минувшие выходные в акваклубе гостинично-развлекательного комплекса «Бережки холл», расположенного в Егорьевске, произошёл выброс хлора. Там отдыхало около 30 человек.

«В какой-то момент в воду начал поступать хлор, из-за чего гостям стало плохо. Шестерых посетителей, в том числе четверых детей, увезли в больницу. У пострадавших диагностировали токсическое действие газов и паров. Позже их отпустили домой», — сообщили в издании.

В настоящий момент проводится проверка данного инцидента.

В июле в турецком отеле в Кушадасах пятеро россиян отравились газом. Мужчина рассказал, что они отдыхали с семьёй. Утром их разбудила сильная головная боль, а ребёнок после пробуждения потерял сознание и начались судороги.

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