Достижения.рф

В Таиланде на острове Пхукет бесследно пропала россиянка

В Таиланде на острове Пхукет 5 дней ищут пропавшую 30-летнюю россиянку
Фото: Istock/Three_k

На таиландском острове Пхукет разыскивают 30-летнюю россиянку Марию. Девушка перестала выходить на связь 17 октября. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.



Пропавшая гражданка России проживала на Пхукете и работала в сфере удалённого рекрутинга. Её подруга первой обратила внимание на исчезновение, когда Мария перестала отвечать в мессенджерах. После этого родственники организовали на острове поисковые мероприятия.

В расследовании участвуют сотрудники местной полиции. Российское посольство тоже оказывает содействие в поисках. По предварительной информации, девушка могла стать жертвой преступной группы, которая действует в регионе Юго-Восточной Азии.

Ранее в Мьянме и Камбодже освободили около 3,5 тысяч человек из рабства.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0