В Таиланде на острове Пхукет бесследно пропала россиянка
На таиландском острове Пхукет разыскивают 30-летнюю россиянку Марию. Девушка перестала выходить на связь 17 октября. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
Пропавшая гражданка России проживала на Пхукете и работала в сфере удалённого рекрутинга. Её подруга первой обратила внимание на исчезновение, когда Мария перестала отвечать в мессенджерах. После этого родственники организовали на острове поисковые мероприятия.
В расследовании участвуют сотрудники местной полиции. Российское посольство тоже оказывает содействие в поисках. По предварительной информации, девушка могла стать жертвой преступной группы, которая действует в регионе Юго-Восточной Азии.
Ранее в Мьянме и Камбодже освободили около 3,5 тысяч человек из рабства.
Читайте также: