Медведь напал на женщину у школы в Петропавловске-Камчатском
Медведь напал на женщину на территории школы №3 в Петропавловске-Камчатском утром 25 сентября, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел около 8:45 на улице Зеленая Роща. Женщина находилась на стадионе школы №3, где занималась скандинавской ходьбой, когда на нее напал хищник.
Скорая помощь диагностировала у пострадавшей скальпированные раны головы и повреждение кисти руки. Ее доставили в нейрохирургическое отделение краевой больницы в тяжелом состоянии.
Ранее в тот же день этот же медведь пытался атаковать мужчину на парковке по улице Озерной. Как видно на кадрах в соцсетях, мужчина успел запрыгнуть в автомобиль и закрыться, после чего хищник бил по машине, но вскоре скрылся. Специалисты министерства лесного и охотничьего хозяйства оперативно выехали на место и ликвидировали опасное животное в бывшем Ленинском районе города.
Читайте также: