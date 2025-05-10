Медведь насмерть растерзал пожарного в лесу Забайкалья

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Медведь напал на двух пожарных, отделившихся от основной группы во время тушения лесного пожара в Хилокском округе Забайкалья. Об этом сообщает Telegram-канал «Babr Mash» со ссылкой на предварительные данные.
Один из спасателей погиб на месте, второй пропал без вести — поиски продолжаются. Инцидент произошёл накануне, когда сотрудники МЧС работали в лесу. Хищник атаковал двух мужчин, растерзав одного из несчастных насмерть, после чего скрылся.
Прокуратура инициировала проверку для выяснения обстоятельств трагедии, начат поиск пропавшего человека.
Ранее сообщалось, что в городе Корсакове на Сахалине пьяный мужчина устроил кровавую бойню, сбив машиной одного человека и ранив ножом пятерых. Инцидент произошёл на улице Окружной возле магазина «Пивной рай». Местная прокуратура взяла дело об убийстве на особый контроль. Предварительно, мужчина мог быть не пьян, а находиться вместо этого под эффектами запрещенных веществ.
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Прокуратура инициировала проверку для выяснения обстоятельств трагедии, начат поиск пропавшего человека.
Ранее сообщалось, что в городе Корсакове на Сахалине пьяный мужчина устроил кровавую бойню, сбив машиной одного человека и ранив ножом пятерых. Инцидент произошёл на улице Окружной возле магазина «Пивной рай». Местная прокуратура взяла дело об убийстве на особый контроль. Предварительно, мужчина мог быть не пьян, а находиться вместо этого под эффектами запрещенных веществ.
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Мария Моисеева