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В Подмосковье нетрезвый водитель сбил отца с ребёнком в коляске

Фото: Istock/Jun

В подмосковном Королёве пьяный водитель сбил мужчину с двухлетней дочерью в коляске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.



Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице у одного из жилых домов. По информации правоохранителей, водитель легкового автомобиля 1968 года рождения в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на 46-летнего пешехода.

Мужчина стоял на проезжей части возле собственного транспортного средства рядом с коляской, в которой находилась его дочь. В результате аварии отец и ребёнок получили травмы. Медики доставили пострадавших в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают подробности случившегося.

До этого сообщалось о ДТП в Москве. Там красный Corvette протаранил легковой автомобиль и мотоциклиста.

Ольга Щелокова

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