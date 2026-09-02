В Подмосковье нетрезвый водитель сбил отца с ребёнком в коляске
В подмосковном Королёве пьяный водитель сбил мужчину с двухлетней дочерью в коляске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице у одного из жилых домов. По информации правоохранителей, водитель легкового автомобиля 1968 года рождения в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на 46-летнего пешехода.
Мужчина стоял на проезжей части возле собственного транспортного средства рядом с коляской, в которой находилась его дочь. В результате аварии отец и ребёнок получили травмы. Медики доставили пострадавших в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают подробности случившегося.
До этого сообщалось о ДТП в Москве. Там красный Corvette протаранил легковой автомобиль и мотоциклиста.
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