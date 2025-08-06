Появились кадры наезда водителя гидроцикла на двух школьниц на сапе в Приморье

06 августа 2025, 05:21

Фото: iStock/maxim4e4ek

Появились кадры инцидента с наездом гидроцикла на двух школьниц, катавшихся на сапборде в акватории Хасанского округа Приморского края. Видео трагедии опубликовали в Telegram-канале «Дальневосточная транспортная прокуратура».





Сообщается, что водным транспортом управлял 30-летний мужчина. ЧП случилось вечером 5 августа в селе Рисовая Падь у бухты Троицы (Японское море). В результате столкновения пострадали две девушки. Их доставили в ближайшую больницу. Telegram-канал SHOT добавляет, что одной из подружек было 17 лет, другой — всего 12 лет.



Фото: кадр видео Telegram @dvtproc

В отношении водителя гидроцикла было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации водного транспорта, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина был задержан.





«Также дается оценка реализации полномочий по пресечению незаконного использования маломерных судов и профилактике происшествий на водном транспорте Центром ГИМС Главного управления МЧС России по Приморскому краю», — добавили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

