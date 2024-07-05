Меликов: число жертв при терактах в Дагестане объясняется подлостью нападения

Фото: сайт Кремля
Большое количество жертв среди сотрудников правоохранительных органов при терактах в Дагестане объясняется скрытностью и подлостью нападения. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов на пресс-конференции в Махачкале.
Меликов раскритиковал «псевдо-экспертов», которые удивляются соотношением потерь – пять боевиков против почти 20 стражей порядка.
Во-вторых, добавил глава Дагестана, полицейские «образно говоря, встали в ряд», чтобы не пропустить боевиков. Большинство погибших, обращает внимание Меликов, – это сотрудники ДПС и ППС, первыми оказавшиеся на пути вооруженных бандитов, которые заранее изучили все места, порядок и характер и несения службы.
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«Во-первых, потому что это нападение было подлым, из-за угла, скрытным, в мирный день, и, собственно говоря, неожидаемым, потому что оно, по сути своей, варварское», – сказал Меликов в пятницу на пресс-конференции в Махачкале.
Во-вторых, добавил глава Дагестана, полицейские «образно говоря, встали в ряд», чтобы не пропустить боевиков. Большинство погибших, обращает внимание Меликов, – это сотрудники ДПС и ППС, первыми оказавшиеся на пути вооруженных бандитов, которые заранее изучили все места, порядок и характер и несения службы.
«Один наряд вообще был практически расстрелян в тот период, когда осуществлял досмотр транспорта. И своей грудью или спиной, не важно, этот сотрудник закрыл того, чью машину досматривал», – объяснил руководитель республики Дагестан.Читайте также:
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Данил Пономарев