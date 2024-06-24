Мэр Махачкалы высказался о работе силовиков по ликвидации боевиков

Фото: Фотобанк Московской области
Мэр Махачкалы Юсуп Умавов высоко оценил работу служб и силовиков по ликвидации боевиков в городе, сообщается в Telegram-канале главы города.
«Профильные службы и силовые структуры в Махачкале сработали оперативно, но не обошлось без потерь», – заявил он.
Также градоначальник выразил соболезнования родным и близким погибших в ходе атак.
Умаров заверил, что правоохранительные органы предпринимают все необходимые меры для защиты граждан.
Ранее стало известно, что после теракта 16 пострадавших, в том числе 13 полицейских и 3 мирных жителя, были доставлены в Республиканскую клиническую больницу (РКБ) в Махачкале.
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Александр Климов