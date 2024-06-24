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Мэр Махачкалы высказался о работе силовиков по ликвидации боевиков

Мэр Махачкалы Умаров: спецслужбы сработали оперативно, но не обошлось без потерь
24 июня 2024, 00:14
Фото: Фотобанк Московской области

Фото: Фотобанк Московской области

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов высоко оценил работу служб и силовиков по ликвидации боевиков в городе, сообщается в Telegram-канале главы города.
«Профильные службы и силовые структуры в Махачкале сработали оперативно, но не обошлось без потерь», – заявил он.

Также градоначальник выразил соболезнования родным и близким погибших в ходе атак.



Умаров заверил, что правоохранительные органы предпринимают все необходимые меры для защиты граждан.

Ранее стало известно, что после теракта 16 пострадавших, в том числе 13 полицейских и 3 мирных жителя, были доставлены в Республиканскую клиническую больницу (РКБ) в Махачкале.

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Раскрыты детали о банде боевиков в Дагестане
РВНП: главарем 6 уничтоженных боевиков был сын главы района Дагестана Омарова
24 июня 2024, 00:06

Фото: iStock/zabelin

На данный момент ликвидированы шесть боевиков, причастных к теракту в Дагестане, сообщается в Telegram-канале «Раньше всех» со ссылкой на источник.
В публикации канала отмечается, что все уничтоженные боевики были уроженцами Сергокалы. По предварительной информации, главарем банды был сын главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

Ранее отец братьев Омаровых был задержан и допрошен.

До этого Baza заявила, что два его сына участвовали в нападении на Махачкалу. По предварительным данным, ликвидированными в перестрелке с сотрудниками правоохранительных органов были Осман и Адиль Омаровы.

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Появились кадры ликвидации совершивших атаку на Дагестан боевиков
23 июня 2024, 23:41

Активная фаза контртеррористической операции в Дагестане завершилась, двое боевиков ликвидировали, сообщается на сайте Национального антитеррористического комитета (НАК).
На видеозаписи зафиксировано оцепление силовиками района, в котором укрылись участники нападения на Дагестан. По предварительным данным НАК, в результате контртеррористической атаки были ликвидированы двое боевиков.



Ранее стало известно об увеличении числа пострадавших в результате террористических атак в Дагестане. Согласно информации МВД, в Республиканскую клиническую больницу (РКБ) доставили 13 раненых полицейских и трое гражданских.

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#полицейские
#больница
#пострадавший
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Количество пострадавших при атаке в Дагестане возросло
МВД: 13 раненых полицейских и трое мирных жителей доставлены в РКБ Махачкалы
23 июня 2024, 23:22

Фото: iStock/gorodenkoff

В Республиканскую клиническую больницу (РКБ) Махачкалы в результате террористических атак доставлено 16 пострадавших, 13 из них – полицейские, трое – гражданские, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по Республике Дагестан.
Ранее стало известно, что начальник отдела полиции Дагестанских Огней, прибывший на помощь местным коллегам, погиб. По предварительным данным, жертвами атак стали восемь полицейских.

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В Махачкале перекрыли выезды из города
МВД: выезды из Махачкала перекрыты, чтобы сообщили боевиков не покинули город
23 июня 2024, 23:12

Фото: iStock/artolympic

Сотрудники правоохранительных органов перекрыли выезды из Махачкалы, чтобы не допустить бегства из города пособников боевиков, сообщается в Telegram-канале МВД по Республике Дагестан.
Предполагается, что пособники нападавших попытаются скрыться и покинуть пределы города.

Ранее МВД Дагестана сообщило о ликвидации четырех боевиков в Махачкале.

На фоне атак в Махачкале и Дербенте в Дагестане была введен режим контртеррористической операции.

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#мвд
#нападение
#дагестан
#полиция
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В Дербенте погиб начальник отдела полиции Дагестанских Огней
23 июня 2024, 22:56

Фото: iStock/maxim4e4ek

В результате нападения в Дербенте погиб начальник отдела полиции Дагестанских Огней, который прибыл на помощь местным коллегам, сообщила пресс-служба МВД Дагестана.
«Медики не смогли спасти начальника отдела полиции ДагОгней, получившего тяжелое ранение во время прибытия на помощь в Дербенте. Он скончался от полученных травм», — говорится в сообщении руководителя пресс-службы Гаяны Гариевой, опубликованном в её Telegram-канале.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале произошли вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете России (НАК). Следственный комитет Российской Федерации по Дагестану возбудил уголовные дела по статье «теракт». По предварительным данным, в результате терактов погибли священник Русской православной церкви и несколько сотрудников полиции. МВД региона сообщило, что шесть полицейских погибли, 12 получили ранения.

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Главу района Дагестана допрашивают по подозрению участия его сыновей в теракте
23 июня 2024, 22:49

Фото: iStock/artolympic

Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров находится на допросе по подозрению в причастности своих сыновей к терактам, пишет РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
«Омаров задержан и проходит допрос. Предварительно известно, что его сыновья участвовали в терактах», — сказал собеседник агентства.
Источник в руководстве республики дал понять, что Омаров будет уволен с должности.

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#священник
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Шесть полицейских погибли в результате атак в Дагестане
23 июня 2024, 22:35

Фото: iStock/Iulianna Est

В результате нападений погибли шесть полицейских, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Дагестана.
Пресс-секретарь МВД республики Гаяна Гариева добавила, что еще 12 силовиков получили ранения.

Ранее сообщалось, что предварительные данные указывали на 16 пострадавших в стрельбе в Дербенте и Махачкале. По состоянию на 20:15, столкновения в Махачкале продолжались, и на улице Орджоникидзе был подожжен патрульный автомобиль ППС. МВД призвало жителей города оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

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При нападении в Дагестане погиб священник, двое боевиков ликвидированы
23 июня 2024, 22:14

Фото: iStock/Dzurag

Двое боевиков, атаковавших церковь и синагогу в Махачкале, были устранены, сообщает Национальный антитеррористический комитет России (НАК).
По данным НАК, в Махачкале и Дербенте произошли вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате этих терактов, по предварительной информации, погибли священник РПЦ и несколько полицейских. Правоохранительные органы предпринимают все необходимые меры для поиска и задержания оставшихся преступников.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (теракт). На месте инцидентов работают следователи и криминалисты, устанавливая личности причастных к нападениям.

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СК возбудил дело по фактам вооруженных нападений в Дагестане
СК возбудил дела о терактах по фактам вооруженных нападений в Махачкале и Дербенте
23 июня 2024, 21:55

Фото: iStock/Akintevs

Следственное управление СК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела о терактах в связи с вооруженными нападениями в Махачкале и Дербенте, в результате которых погибли и получили ранения полицейские и гражданские лица. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
СК РФ уточняет, что сейчас проводятся проверки всех обстоятельств инцидентов и устанавливаются личности, причастные к терактам. Их действия будут оценены с правовой точки зрения, на местах происшествий работают следователи и криминалисты.

Ранее МВД Дагестана сообщило, что в Махачкале на улице Ермошкина неизвестные обстреляли пост ДПС.

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На границе Абхазии и России произошла перестрелка

Один полицейский погиб и шестеро ранены при нападении на пост ДПС в Махачкале
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