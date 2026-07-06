СК проводит проверку после нападения собак на малолетнего ребёнка в столице Камчатки

06 июля 2026, 03:58

СК: Стая беспризорных собак напала на малолетнего ребёнка в Петропавловске-Камчатском

Фото: iStock/Carmelka

В Петропавловске-Камчатском следователи начали проверку после информации о нападении беспризорных собак на несовершеннолетнего в микрорайоне Авача. Об этом сообщили в канале «Следком Камчатки» на платформе MAX.