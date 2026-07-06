СК проводит проверку после нападения собак на малолетнего ребёнка в столице Камчатки
В Петропавловске-Камчатском следователи начали проверку после информации о нападении беспризорных собак на несовершеннолетнего в микрорайоне Авача. Об этом сообщили в канале «Следком Камчатки» на платформе MAX.
Отмечается, что инцидент попал на видео. Клип зафиксировал стаю агрессивных собак, которые бросаются на малолетнего ребёнка. Сотрудники правоохранительных органов в ходе мониторинга СМИ и соцсетей обратили на эту публикацию особое внимание.
По факту случившегося организовали процессуальную проверку по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить причины и обстоятельства происшествия. Когда необходимые операции закончатся, будет принято процессуальное решение.
Ранее «Радио 1» передавало, что спасатели Магаданской области начали поиски группы из пяти человек, которые не вышли на связь в установленный срок. Пропавшие туристы официально зарегистрировались для сплава по рекам Иганджа и Армань, но не закончили маршрут.
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