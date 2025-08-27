Мэра Владимира Наумова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере

27 августа 2025, 12:47

Фото: iStock/Fedorovekb

Мэра города Владимир Дмитрия Наумова обвиняют в мошенничестве в особо крупном и, предварительно, превышении должностных полномочий. Об этом сообщает telegram-канал Mash.





Напомним, что Наумова задержали утром 27 августа на его рабочем месте. Предварительно, он замешан в деле с махинациями кладбищенскими землями, которыми занималась местная ОПГ.



Как стало известно, силовики возбудили уголовное дело о мошенничестве на кладбище в Улыбышево. Всего в нем фигурируют 10 человек, четверо из которых арестованы. Среди них и.о. МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг» Никита Петрунин и замдиректора «ЦУГД» Сергей Ершов. Именно они и донесли на Наумова.





«По версии следствия, с мая 2024-го по март 2025-го черные ритуальщики из подмосковного города Видное заставляли заказывать копать могилы и ставить оградки только у своих людей. Для этого они маскировались под сотрудников МУПа, использовали муниципальные ресурсы, деньги забирали себе», — говорится в сообщении.