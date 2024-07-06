Министр МВД Клименко: в ДТП на западе Украины погибли 14 человек

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ДТП с участием автоцистерны и микроавтобуса произошло в Ровненской области Украины. Есть один пострадавший. Об этом в Telegram-канале сообщил министр МВД республики Игорь Клименко.
«Четырнадцать человек погибли, среди них 6-летний ребенок. Одна женщина выжила, медики борются за ее жизнь. На месте работают спасатели и полицейские», — сообщил Клименко.
Аналогичная авария произошла в Подмосковье, где грузовик и легковушка столкнулись лоб в лоб. Пострадали три человека. Все случилось в Богородском округе в районе населенного пункта Ямкино на 35-м километре трассы А-107.
Спасатели освободили молодых людей, передав их медикам. Все трое госпитализированы. Водителю грузовика медпомощь не понадобилась.
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Никита Кротов