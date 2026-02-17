«Мерседес» влетел в российскую детскую поликлинику
В Екатеринбурге легковушка въехала в стену детской поликлиники №1 на улице Братьев Быковых. Об этом пишет Ural Mash.
По предварительной информации, водитель потерял контроль над машиной. Иномарка врезалась в здание и частично перекрыла тротуар, из‑за чего прохожим пришлось обходить место по сугробам у обочины. Сообщается, что пострадавших нет.
Ещё одно ДТП произошло в центре Горно-Алтайска — автомобиль врезался в здание на Коммунистическом проспекте, где находится Следственный комитет России. За рулём Toyota была девушка. Она не справилась с управлением, вылетела с дороги и столкнулась с административным строением.
Водитель получила травмы, ее госпитализировали, на место оперативно приехали экстренные службы. Информации о других пострадавших не поступало.
