«Мерседес» влетел в российскую детскую поликлинику

Фото: istockphoto/jax10289

В Екатеринбурге легковушка въехала в стену детской поликлиники №1 на улице Братьев Быковых. Об этом пишет Ural Mash.



По предварительной информации, водитель потерял контроль над машиной. Иномарка врезалась в здание и частично перекрыла тротуар, из‑за чего прохожим пришлось обходить место по сугробам у обочины. Сообщается, что пострадавших нет.

Ещё одно ДТП произошло в центре Горно-Алтайска — автомобиль врезался в здание на Коммунистическом проспекте, где находится Следственный комитет России. За рулём Toyota была девушка. Она не справилась с управлением, вылетела с дороги и столкнулась с административным строением.

Водитель получила травмы, ее госпитализировали, на место оперативно приехали экстренные службы. Информации о других пострадавших не поступало.

Никита Кротов

