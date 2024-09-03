В деле о вымогательстве денег у бойца СВО могут появиться новые фигуранты

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Новые лица могут появиться в уголовном деле о вымогательстве денег у бойца спецоперации в Приморье. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, 21-летний ветеран специальной военной операции получил три миллиона рублей, положенные ему в связи с ранением. Молодой человек выложил в интернет видеоролик, в котором он рассказал, что во время СВО лишился руки. После чего стал жертвой вымогателей, которым он отдал около 250 тысяч рублей
После этого злоумышленники потребовали от него 250 тысяч рублей, затем некий Рауф Хубалиев пообещал вернуть потерянные деньги, забрал еще 150 тысяч рублей и скрылся.
Каким образом у ветерана спецоперация вымогали денежные средства, не уточняется.
Как заявил военнослужащий, после этого обращался в полицию. Там местный правоохранитель, по его словам, порвал заявление и признался, что ничем не может помочь.
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После этого злоумышленники потребовали от него 250 тысяч рублей, затем некий Рауф Хубалиев пообещал вернуть потерянные деньги, забрал еще 150 тысяч рублей и скрылся.
Каким образом у ветерана спецоперация вымогали денежные средства, не уточняется.
Как заявил военнослужащий, после этого обращался в полицию. Там местный правоохранитель, по его словам, порвал заявление и признался, что ничем не может помочь.
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Алина Юрчак