Связь с вертолётом Ми-8 пропала на границе Иркутской области и Бурятии

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Вертолёт Ми-8 перестал выходить на связь в районе границы между Иркутской областью и Бурятией. Следственный комитет России в настоящее время выясняет все обстоятельства случившегося.
Сообщение об этом опубликовано в официальном телеграм-канале ведомства. Предварительно, на борту вертолёта находятся шесть человек — два члена экипажа и четыре пассажира. Он направлялся из Иркутска в село Орлик, расположенное в Бурятии.
Согласно последним данным, вертолёт совершил вынужденную жёсткую посадку в районе посёлка Раздолье. После приземления экипаж вышел на связь и передал координаты места посадки. Туда уже направляются медики и спасатели. Сообщается, что все, кто находился на борту Ми-8, живы.
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Александр Бойцов