В Ступине столкнулись два грузовика и легковушка, есть пострадавший

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля произошло на автотрассе А-108 на территории городского округа Ступино, водителя легковушки зажало в салоне, его освободили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Столкновение произошло на 308-м километре трассы, оно было попутным. В результате аварии водитель легкового автомобиля оказался зажат смятыми конструкциями машины. Прибывшие на место спасатели сразу отключили аккумулятор легковушки во избежание пожара и при помощи гидравлического оборудования разблокировали мужчину. Ему оказали первую помощь и передали подъехавшей бригаде скорой помощи», — говорится в сообщении.Водителя легковой машины госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму. Остальным участникам аварии медицинская помощь не потребовалась.
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