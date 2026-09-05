Мертвого мужчину нашли на обочине дороги в Ленобласти

05 сентября 2026, 15:14

В Ленобласти задержали трех мужчин по подозрению в расправе на фестивале

Фото: медиасток.рф

В Выборгском районе Ленинградской области задержали троих мужчин по подозрению в нанесении смертельных травм местному жителю. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.