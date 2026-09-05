Достижения.рф

Мертвого мужчину нашли на обочине дороги в Ленобласти

В Ленобласти задержали трех мужчин по подозрению в расправе на фестивале
Фото: медиасток.рф

В Выборгском районе Ленинградской области задержали троих мужчин по подозрению в нанесении смертельных травм местному жителю. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.



Инцидент произошел на территории палаточного лагеря, разбитого в районе мыса Кюренниеми при проведении фестиваля. Тело 53-летнего потерпевшего с множественными телесными повреждениями обнаружили на обочине автодороги. По предварительной версии следствия, между погибшим и группой отдыхающих возник конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой россиянину нанесли травмы, несовместимые с жизнью.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжают устанавливаться все обстоятельства произошедшего.

Ранее россиянина заподозрили в двойном убийстве. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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