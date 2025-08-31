Вожатая напала на школьницу и облила девочку водой в поезде «Анапа — Екатеринбург»
Вожатая, сопровождавшая детей в поезде из Анапы в Екатеринбург, напала на одну из школьниц. Она угрожала девочке, затем применила физическую силу и вылила на нее воду из бутылки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел во время возвращения детей домой после творческого конкурса, где многие из них получили грамоты и дипломы. Вожатая грубо «успокоила» несовершеннолетнюю, которая пыталась встать со спальной полки за подушкой. Происшествие попало на видео и разлетелось по соцсетям.
На кадрах показано, как сопровождающая силой усаживает девочку на спальное место, при этом с ребенком она общается довольно резко. Подросток настаивает на своем, после чего женщина выливает воду из бутылки ей на голову.
Родители детей, находящихся в поезде, подали коллективное заявление в полицию и жалобу в Министерство образования. В настоящее время сотрудники МВД проводят проверку инцидента.
