Вожатая напала на школьницу и облила девочку водой в поезде «Анапа — Екатеринбург»

31 августа 2025, 00:00

Фото: iStock/igorr1

Вожатая, сопровождавшая детей в поезде из Анапы в Екатеринбург, напала на одну из школьниц. Она угрожала девочке, затем применила физическую силу и вылила на нее воду из бутылки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.





Инцидент произошел во время возвращения детей домой после творческого конкурса, где многие из них получили грамоты и дипломы. Вожатая грубо «успокоила» несовершеннолетнюю, которая пыталась встать со спальной полки за подушкой. Происшествие попало на видео и разлетелось по соцсетям.



