«Методы украинских неонацистов»: Слуцкий высказался о нападении на Чибиса

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Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса — подлый поступок, который касается всех россиян. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своём Телеграм-канале.
«Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса — подлый акт против всех граждан России. Глава региона проводил открытую встречу с местными жителями, и преступник напал на безоружного человека», — сказано в сообщенииГлава ЛДПР отметил, что независимо от мотивов нападения, агрессия в сторону представителей власти является угрозой для основ государственного строя и увеличивает разрыв между властью и обществом.
Нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. Мужчина подбежал к губернатору и ударил его ножом в живот. Чибиса прооперировали, сейчас он находится в реанимации.
Преступник задержан, следователи выясняют причины нападения.
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