В Москве арестовали мужчину, который зарезал знакомого у станции метро «Сокол»

07 марта 2026, 00:11

Суд арестовал мужчину за убийство знакомого у станции метро «Сокол» в Москве

Фото: iStock/hank5

Суд в Москве арестовал мужчину, который устроил поножовщину у станции метро «Сокол» на Ленинградском проспекте и убил одного человека. Об этом сообщили в Telegram-канале «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ».





Инцидент произошёл вечером 4 марта. По версии следствия, обвиняемый во время внезапного конфликта с двумя знакомыми достал нож. Одному оппоненту он нанёс не менее двух ударов в область жизненно важных органов, а второму — около девяти колото-резаных ранений. В результате потерпевший 2003 года рождения скончался на месте. Выжившего мужчину госпитализировали в одну из московских клиник.





«С учетом позиции Савеловской межрайонной прокуратуры заключен под стражу фигурант уголовного дела об убийстве и покушении на убийство на севере Москвы», — говорится в материале.