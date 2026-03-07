В Москве арестовали мужчину, который зарезал знакомого у станции метро «Сокол»
Суд в Москве арестовал мужчину, который устроил поножовщину у станции метро «Сокол» на Ленинградском проспекте и убил одного человека. Об этом сообщили в Telegram-канале «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ».
Инцидент произошёл вечером 4 марта. По версии следствия, обвиняемый во время внезапного конфликта с двумя знакомыми достал нож. Одному оппоненту он нанёс не менее двух ударов в область жизненно важных органов, а второму — около девяти колото-резаных ранений. В результате потерпевший 2003 года рождения скончался на месте. Выжившего мужчину госпитализировали в одну из московских клиник.
В настоящий момент расследование трагедии находится на контроле в столичной прокуратуре. 27-летнему нападающему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
«С учетом позиции Савеловской межрайонной прокуратуры заключен под стражу фигурант уголовного дела об убийстве и покушении на убийство на севере Москвы», — говорится в материале.