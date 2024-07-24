МИД: россиян с затонувшего судна в Атлантике спасли

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что россияне, находившиеся на борту затонувшего в Южной части Атлантического океана норвежского рыболовецкого судна Argos Georgia, не пострадали.
«На брифинге Мария Захарова сообщила, что, по предварительной информации, российские граждане, находившиеся на борту затонувшего норвежского рыболовецкого судна Argos Georgia, не пострадали», — сообщили в РБК.
В ночь на 24 июля в южной части Атлантического океана затонуло судно Argos Georgia, на борту которого было 27 членов экипажа. Судно вышло из порта под флагом острова Святой Елены 21 июля. Примерно в 370 километрах к востоку от столицы Фолклендских островов – Стэнли – судно успело подать сигнал бедствия.
По данным The Guardian, в составе экипажа были десять испанцев, пять индонезийцев, два уругвайца и два гражданина Перу. Также на борту находились россияне.
Как сообщает EFE со ссылкой на морское управление Фолклендских островов, в результате крушения погибли восемь человек, ещё пятеро числятся пропавшими без вести.
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