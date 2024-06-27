Стало известно, что случилось с девушкой, которая пропала после схода вагонов в Коми

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Поиски 16-летней Арины, которая пропала после схода вагонов поезда в Республике Коми, продолжаются. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным канала, вероятнее всего, девушка выпала из перевернувшегося вагона в реку, где её могло снести течением. В ближайшее время спасатели запросят помощь водолазов, чтобы найти её.
Известно, что Арина училась в гимназии города Инты. Она занималась спортом во Дворце спорта для детей и юношества.
26 июня, девять вагонов поезда, который следовал по маршруту Воркута — Новороссийск, сошли с рельсов. В составе находились 232 пассажира и 20 сотрудников РЖД. Всего в поезде было 14 вагонов. По предварительным данным, причиной аварии мог стать подмыв полотна из-за сильных дождей.
На месте схода поезда Воркута – Новороссийск были найдены тела двух человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Известно, что Арина училась в гимназии города Инты. Она занималась спортом во Дворце спорта для детей и юношества.
26 июня, девять вагонов поезда, который следовал по маршруту Воркута — Новороссийск, сошли с рельсов. В составе находились 232 пассажира и 20 сотрудников РЖД. Всего в поезде было 14 вагонов. По предварительным данным, причиной аварии мог стать подмыв полотна из-за сильных дождей.
На месте схода поезда Воркута – Новороссийск были найдены тела двух человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова