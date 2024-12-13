В Луганске мужчина затопил съемное жилье и уснул в рулоне обоев

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В Луганске съемщик квартиры напился, затопил жилье и уснул в рулоне обоев. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».
Событие случилось в доме на улице Андрея Линева. В результате случившегося весь первый этаж оказался затоплен, а второй заволокло паром. Соседи, заметив проблему, пришли к спящему мужчине и перекрыли подачу воды. Когда они разбудили его и попросили вызвать аварийную службу, квартиросъемщик ответил: «Я уже», после чего снова заснул. В результате инцидента возмещение убытков ляжет на хозяйку квартиры, в то время как квартиросъемщика ожидает судебное разбирательство.
Ранее стало известно, что в Дивееве Нижегородской области возбуждено уголовное дело против многодетной матери, подозреваемой в систематических истязаниях своих четырех несовершеннолетних детей.
До этого появилась информация, что трое жителей Екатеринбурга изнасиловали мужчину ножкой от табурета.
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Ранее стало известно, что в Дивееве Нижегородской области возбуждено уголовное дело против многодетной матери, подозреваемой в систематических истязаниях своих четырех несовершеннолетних детей.
До этого появилась информация, что трое жителей Екатеринбурга изнасиловали мужчину ножкой от табурета.
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Дарья Осипова