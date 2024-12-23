«Вписка» с шестью парнями закончилась адом для 16-летней школьницы: как «золотая молодежь» из Питера насиловала подростка

Фото: iStock/SeventyFour
В 2021 году ученица американской частной школы устроила вечеринку в питерской квартире матери. На вечеринку пришли шестеро парней с алкоголем и запрещенными веществами.
Итогом вечеринки стало групповое изнасилование 16-летней школьницы. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Юная Анна последние 6 лет училась в американской частной школе. Вернуться на родину к маме заставил COVID. В 2021 году в России уже не так активно действовали ковидные ограничения и при первой же возможности девушка решила собрать друзей.
Мама американской школьницы уехала из города и дочь пригласила в квартиру друзей. Пришли шестеро молодых людей из состоятельных семей и принесли с собой много алкоголя.
Фото: iStock/PaulRobles
Как потом рассказывала мама девочки, Аня почти ничего не помнит с той вечеринки, потому что ее чем-то накачали.
Мать американской школьницы считает, что действия парней были спланированы. На вечеринке должны были быть еще две подруги Анны, но они, по неизвестной причине, не смогли прийти в последний момент.
Фото: iStock/Fedorovekb
Гости школьницы являлись представителями «золотой молодежи». Парни были уверенны в том, что девушка не вспомнит, а если и вспомнит, то не сообщит о случившимся на вечеринке. Родственники узнали о страшных событиях, после того как Анна пыталась покончить жизнь самоубийством.
После заявления об изнасиловании начались угрозы со стороны подростов. Анне писали, что будут ее троллить и позорить в Интернете. Рассказывали о том, что за случившееся никто ответственность нести не будет и влиятельные родители «замнут» дело.
Однако дело об изнасиловании дошло до самого главы СКР Александра Бастрыкина. Сначала главный следователь страны взял дело под свое личное руководство, а затем полностью забрал его из Петербурга в Москву.
Читайте также:
Жителя Ленобласти вывезли в лес и избили из-за стрижки
Житель Щёлкова вырастил в бытовке 430 кустов конопли
В Петербурге после столкновения автомобиль сбил шесть пешеходов
Вернулась в Россию из-за COVID-19
Юная Анна последние 6 лет училась в американской частной школе. Вернуться на родину к маме заставил COVID. В 2021 году в России уже не так активно действовали ковидные ограничения и при первой же возможности девушка решила собрать друзей.
Мама американской школьницы уехала из города и дочь пригласила в квартиру друзей. Пришли шестеро молодых людей из состоятельных семей и принесли с собой много алкоголя.
Вписка подростков закончилась изнасилованием
Фото: iStock/PaulRobles
Как потом рассказывала мама девочки, Аня почти ничего не помнит с той вечеринки, потому что ее чем-то накачали.
«Скорее всего, они что-то подмешали ей, какое-то снотворное, ее вырубило, и она практически ничего не помнит. Но есть все улики. Ее независимый врач установил, что у нее порвана девственная плева, есть травмы и гематомы на теле есть. Это групповое изнасилование с использованием бессознательного состояния потерпевшей», – рассказала мать потерпевшей корреспондентам КП-Петербург.
Мать американской школьницы считает, что действия парней были спланированы. На вечеринке должны были быть еще две подруги Анны, но они, по неизвестной причине, не смогли прийти в последний момент.
«Это, возможно, был сговор. В итоге к дочери пришли шестеро парней. Она не испугалась, потому что учится в американской приватной школе много лет. Наше общество ей незнакомо. Эти страшилки ей не знакомы. Она на карантине была с 8 мальчиками в США. Никто же ее не изнасиловал там. Американцы так не делают, там это жестко наказуемо. Американскому мальчику не придет в голову изнасилование. Я дочери говорила, что здесь другие подростки. Но она не верила», – делится мать Анны.
В Москве задержали студента-вербовщика террористов
Дети из обеспеченных семей
Фото: iStock/Fedorovekb
Гости школьницы являлись представителями «золотой молодежи». Парни были уверенны в том, что девушка не вспомнит, а если и вспомнит, то не сообщит о случившимся на вечеринке. Родственники узнали о страшных событиях, после того как Анна пыталась покончить жизнь самоубийством.
«Она сперва испугалась и не стала говорить, ей стыдно, она боялась. А потом она хотела покончить жизнь самоубийством, мы ее поймали. Она кричала: «Я не хочу жить, это злые люди, как это возможно. Я этим людям доверяла». Но как можно доверять людям, это же не американская частная приватная школа, где совершенно другие люди!» – вспоминает мама девочки.
После заявления об изнасиловании начались угрозы со стороны подростов. Анне писали, что будут ее троллить и позорить в Интернете. Рассказывали о том, что за случившееся никто ответственность нести не будет и влиятельные родители «замнут» дело.
Однако дело об изнасиловании дошло до самого главы СКР Александра Бастрыкина. Сначала главный следователь страны взял дело под свое личное руководство, а затем полностью забрал его из Петербурга в Москву.
Читайте также:
Жителя Ленобласти вывезли в лес и избили из-за стрижки
Житель Щёлкова вырастил в бытовке 430 кустов конопли
В Петербурге после столкновения автомобиль сбил шесть пешеходов
Елена Генералова